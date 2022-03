Paulo Dybala se va de la Juventus: no hubo acuerdo por su contrato

Ahora, el volate deberá buscar equipo en el que pueda ser protagonista y para tratar de ganarse un lugar en el Mundial de Qatar, algo que todavía no tiene asegurado.

Dybala recibió ofertas del Barcelona, el Tottenham y el Inter, equipo que estaría muy interesado en contratarlo en lugar de Alexis Sánchez, que tampoco seguirá en el equipo de Milan.

De ofrecerle un contrato de lujo a abrirle la puerta de salida

El 24 de septiembre de 2021, la dirigencia de la Juventus quería asegurarse como sea la permanencia de Paulo Dybala en el club. Conscientes de la cercanía de la fecha en que su vínculo expiraba (junio 2022), pusieron sobre la mesa 10 millones de euros que, entendieron, serían irresistibles. Todo estaba dado para que el cordobés firmara hasta 2025 hasta que el club decidió cambiarle las condiciones del contrato en cuanto a exigencias de cantidad de partidos y remuneración porcentual por objetivos, y se desató la guerra.

Por supuesto que Dybala, a consejo de Jorge Antun, su agente, no solo no firmó sino que se enfrentó abiertamente con la dirigencia del club de Turín e incluso desafió públicamente al vicepresidente, Pavel Nedved, durante la celebración de un gol y así se desarmó el operativo que iba a convertir al cordobés en el segundo jugador mejor pagado del plantel bianconeri, por detrás de De Ligt.

En este contexto fue que tiempo atrás, el propio futbolista dejó claro que las relaciones con el club no atraviesan por su mejor momento: “Últimamente han salido muchas noticias y han pasado muchas cosas de las que prefiero no hablar. El club ha decidido que se discuta sobre mi contrato entre febrero y marzo. No tengo nada que demostrarle a nadie. Estoy a disposición del entrenador y estoy esperando”, sentenció.