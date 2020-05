Patrick Ewing, ex estrella de la NBA, dio positivo de coronavirus

El jamaiquino nacionalizado estadounidense Patrick Ewing, leyenda de la NBA, dio positivo de coronavirus, confirmó el propio ex basquetbolista en su cuenta de Twitter."Quiero compartir que he dado positivo por Covid-19", escribió Ewing, de 57 años de edad, y alertó que "este virus es grave y no debe tomarse a la ligera".

"Quiero alentar a todos a mantenerse a salvo y cuidarse a sí mismos y a sus seres queridos", completó el ex pivot y actual entrenador de la Universidad de Georgetown. La propia casa de altos estudios de Washington también emitió un comunicado oficial alrespecto.

Ewing jugó 15 temporadas en New York Knicks y dos entre Seattle Supersonics y Orlando Magic. Si bien nunca pudo conseguir un título en la NBA, Ewing fue 11 veces All-Star de la NBA con los Knicks, promediando 22.8 puntos, 10.4 rebotes y 2.7 bloqueos, y fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en 2008.