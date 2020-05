¿Qué pasó? Scolari confesó que tenía todo arreglado para dirigir a Boca este año

El entrenador brasileño Luis Felipe Scolari, campeón del mundo con el seleccionado de su país en el Mundial de Japón y Corea 2002, relevó hoy que tuvo una oferta concreta para dirigir este año a Boca Juniors, algo que se iba a concretar si la fórmula encabezada por José Beraldi ganaba las elecciones en las que finalmente se impuso Jorge Amor Ameal.

"Tenía todo acordado para dirigir a Boca este año, me llamó Gabriel Batistuta, que integraba la lista de Beraldi, y hubiera sido el entrenador si su fórmula se imponía en las elecciones, algo que lamentablemente no sucedió", reveló Scolari, de 71 años, en diálogo con la emisión radial Súper Mitre Deportivo.

El entrenador, quien también condujo al seleccionado de su país en el Mundial de Brasil 2014 y cuyo último club fue el Palmeiras hasta fines del año pasado, siempre confesó su admiración por Boca y fue contactado por el ex goleador Batistuta, quien iba a ser el director deportivo "Xeneize" en la lista de Beraldi y Royco Ferrari, que resultó tercera en las elecciones del club, detrás de la fórmula Ameal-Mario Pergolini, y de la oficialista que proponía a Christian Gribaudo como presidente y a Juan Carlos Crespi como vicepresidente.

"Me gusta mucho Boca y seguramente tendré otra oportunidad para dirigirlo. Me siento muy identificado con su gente y su estilo de juego, no se pudo dar pero sigo siempre cada actuación del equipo y seguramente habrá otra oportunidad para dirigirlo", confesó Scolari.

El veterano entrenador, quien dirigió al seleccionado de Portugal en la Eurocopa 2004 y en el Mundial de Alemania 2006, y también al Chelsea de Inglaterra, está sin club y espera volver a tomar la conducción de un equipo cuando se termine el receso a raíz de la pandemia de coronavirus.

"Estoy en Brasil, en las afueras de la ciudad de Porto Alegre, encerrado hace 40 días, muy tranquilo y respetando las medidas de seguridad que generó el coronavirus. Creo que esta pandemia no solo cambiará el fútbol, sino la manera de vivir en todo el mundo", contó Scolari, dos veces campeón de la Copa Libertadores como entrenador, con Gremio en 1995 y Palmeiras en 1999.