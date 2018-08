Pase y escándalo: el juego no terminó por incidentes e Independiente eliminó a Santos

Embed

El Rojo sacó provecho del fallo de la Conmebol y jugó con tranquilidad en el Pacaembú. El equipo de Holan estuvo cerca de liquidar la serie en una de las últimas jugadas de la primera parte. Independiente tuvo un penal a disposición, pero Meza no pudo con el arquero local. Lo peor de los de Avellaneda se vio en el complemento. Santos lo metió en un arco y le generó algunas jugadas de peligro como para descontar e ilusionarse con una remontada histórica. Los minutos pasaron, los goles no llegaron y apareció la impaciencia de la "torcida". Los fanáticos se pelearon con la policía y hasta hubo una invasión al terreno de juego. Los incidentes no pudieron detenerse y el árbitro del partido decidió suspenderlo. Independiente se metió entre los ocho mejores de la Copa y tendrá un rival argentino. El Rojo se medirá en la próxima fase ante el vencedor del duelo que animarán River y Racing en el Monumental.

Independiente volverá a jugar los cuartos de final de la Copa Libertadores luego de 28 años, pero su pase no fue sencillo ante Santos. Los hinchas locales generaron incidentes cuando el juego estaba 0 a 0 y restaban menos de 10 minutos. El árbitro no tenía las garantías para continuar y decidió suspender el partido. Los brasileños no podían remontar el 3 a 0 del fallo de la Conmebol por la mala inclusión de Carlos Sánchez en el duelo de ida.