¿Palo a Buffa?: "Los jugadores deberían ser sinceros y decirle a la gente que juegan por plata"

"Los jugadores deberían ser sinceros así la gente no se ilusiona. Lo mejor que pueden decir los jugadores es que juegan plata". Matías Lammens, presidente de San Lorenzo, se refirió a la decisión de Julio Buffarini de firmar con Boca.









En diálogo con AM 910, también se refirió a lo que será la posible visita del lateral al Nuevo Gasómetro, cuando el Ciclón reciba a Boca en febrero próximo: "No creo que sea recibido con aplausos pero no me gustaría que lo insultaran. La violencia, de todo tipo, incluso verbal, no ayuda".









"El jugador está en todo su derecho en decidir a dónde jugar. Entiendo la bronca de la gente de San Lorenzo, pero los malos tratos o insultos yo no los avalo", añadió.