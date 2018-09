Palabra autorizada: "No me parece bien que le guarden la 10 a Messi"

El ex entrenador de la Selección argentina César Luis Menotti se mostró disconforme con el hecho de que no se utilice la camiseta número 10 ante la ausencia de Lionel Messi en la gira por Estados Unidos.





"No me parece bien que le guarden la 10 y no creo que a él le interese tanto. Para mí va a volver, pero no hay que traerlo", indicó el Flaco.





menotti1.jpg







Messi no estuvo en los amistosos ante Guatemala y Colombia, y el DT interino Lionel Scaloni decidió no utilizar la camiseta número 10 por que dijo que quedará para el jugador del Barcelona hasta que él decida lo contrario.





Incluso, el DT que consiguió con Argentina el primer Mundial mayor en 1978 y el primero Sub 20 en 1979, explicó cómo fue que Maradona terminó con la camiseta "10", y por qué la quería vestir.





messi1.jpg







"Diego me hablaba y me preguntaba qué hacer, hasta que se la pidió a (Mario) Kempes, quien no tuvo ningún problema. Él la quería tanto por su amor a Pelé. La camiseta más famosa del mundo era la 10 de Pelé", aseveró.





Consultado sobre un posible proyecto a diez años en la Selección argentina, Menotti dijo que no cree en eso y agregó "supongo que es para el fútbol en general. Hay que mantener una idea, un respeto y priorizar el mundo cultural del fútbol por sobre el negocio".





menotti.jpg







"Creo que si no están seguros hacen muy bien en tomarse su tiempo. Que debatan, que hablen, que se instruyan... No hay urgencia. Cuando había que decidir inmediatamente entre (Edgardo) Bauza y (Jorge) Sampaoli, ahí sí me daba vergüenza pertenecer al fútbol argentino", sentenció Menotti sobre los últimos meses del manejo de la AFA en la elección del DT.