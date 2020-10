Pablo Zabaleta anunció que se retira del fútbol

Pablo Zabaleta anunció este viernes su retiro del fútbol profesional después de 18 años de carrera. El defensor hizo su anuncio oficial a través de las redes sociales con un sentido mensaje.

Zabaleta, de 35 años, escribió en su cuenta de Twitter: "Después de 18 años como profesional he tomado la decisión de dejar el fútbol. Han sido años maravillosos donde pude disfrutar de momentos únicos e inolvidables. Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino; clubes, compañeros, entrenadores y, por supuesto, a toda mi familia y amigos. Con muchísima emoción, me despido de una de las mejoras etapas que me dio la vida. ¡Una vez más, gracias de todo corazón!",

El lateral derecho debutó en San Lorenzo con sólo 17 años y a los 20 emigró a Europa. Allí vistió las camisetas de Espanyol (tres temporadas), Manchester City (nueve temporadas) y West Ham (dos años).

Zabaleta también tuvo una destacada participación en la Selección Argentina. En las juveniles consiguió el título en Sudamericano Sub-20 2003, la Copa Mundial Sub-20 2005 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. En la Mayor participó de la Copa América 2011 y 2015 y del segundo puesto en el Mundial 2014 de Brasil.