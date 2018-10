Otro capítulo: "Maradona va a llamar a Messi para explicarle lo que quiso decir"

Las declaraciones de Maradona sobre Lionel Messi, en las que el Diez puso en duda el liderazgo del rosarino, dieron mucho que hablar en el mundo del fútbol. Muchas fueron las voces que se alzaron para criticar a Diego, y aunque Leo no le ha respondido, sí lo hicieron referentes argentinos históricos como Mario Kempes o César Luis Menotti.





Matías Morla, abogado de Maradona, tomó la palabra y trató de ponerle paños fríos al asunto. "Mañana (martes) Maradona lo va a llamar a Messi para explicarle lo que quiso decir", sostuvo Morla en el programa Luis Novaresio Entrevista. Además, dijo que: "Diego está triste, le dolió mucho lo que dijo Kempes. Él siempre apoyó a la Selección. Lo que quiso decir era que no lo vuelvan más loco a Messi, que no es un líder, al revés de lo que se dijo. No tiene la culpa del fracaso actual, pero como tiene una forma de hablar se armó esta situación".