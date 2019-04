Olimpia y Lomas ganaron y pasaron al frente en la tabla del Apertura de hockey

El torneo Apertura de hockey sobre patines masculino sigue al rojo vivo. Olimpia y Lomas ganaron sus partidos y pasaron al frente en la tabla. Ambos equipos alcanzaron las 19 unidades y dejaron atrás a Valenciano. Las principales posiciones pueden modificarse en la noche del miércoles con los resultados de Valenciano, SEC y Bancaria.

Olimpia jugó en su casa ante Colón y no pasó demasiados sobresaltos para sumar de a tres. Los Turcos ganaron 9 a 4 goles de Gonzalo Gómez (2), Sebastián Pascual (2), Gonzalo Acosta (2), Jerónimo García, Luciano Fernández y Emiliano Chiconi. Guillermo Sosa (2) e Ismael Mateo (2) descontaron para el Merengue.

Lomas también subió a la punta con su triunfo fuera de casa ante Social. Fue triunfo 6 a 3 y los de Rivadavia contaron con el aporte goleador de Marcelo López (3), Fabricio Marimont (2) y Martín Ginestar. Federico Balmaceda anoto todos los goles de los locales.

Los otros resultados del martes fueron: Samiento 2 – Richet 7; Estudiantil 9 – Aberastain 3 y Caucetera 6 – UVT 1.

La fecha se completará desde las 21.30 del miércoles con Médano de Oro vs. SEC, Huarpes vs. Banco Hispano, Barrio Rivadavia vs. Media Agua, Unión vs. Bancaria y Valenciano vs. Concepción.





Posiciones: Olimpia y Lomas 19; Valenciano y Estudiantil 18; SEC, Bancaria 16; Banco Hispano 15; Concepción 14; Social 13; Richet y Caucetera 12; B° Rivadavia 10; UVT 8; Aberastain 7; Unión y Médano de Oro 6; Sarmiento 4; Media Agua 3; Colón 1 y Huarpes 1.