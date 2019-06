Olimpia y Concepción se acercaron un poco a los que mandan en el Apertura de hockey

El torneo Apertura de hockey sobre patines abrió la 14ª jornada de su calendario con cinco partidos que se jugaron en la noche del miércoles. Olimpia, Concepción, Bancaria, Caucetera y Unión ganaron sus partidos y se acomodaron un poco en la tabla. Valenciano y Lomas, animadores del certamen, jugarán en la noche del viernes.





Concepción se ilusiona con pelear arriba en el Apertura y goleó a Colón fuera de casa. Los Azules derrotaron 8 a 3 con el Merengue con un gran aporte goleador de Mauro Giuliani que hizo cinco. Giuliano Giuliani, Federico Ortíz y Damián Páez completaron la cosecha. Adrián Coria, con un doblete, y Diego Calívar anotaron para los locales.





Olimpia, que había perdido terreno en la tabla, superó a UVT con un apretado 3 a 2 y quedó cuarto en la clasificación. Los Turcos festejaron con los goles de Gonzalo Gómez, Federico Carrión y Sebastián Pascual. Los Comunitarios descontaron con Franco Pósito y Matías Aciar.





Los otros resultados del miércoles fueron: Caucetera 4 – SEC 3; Bancaria 16 – Media Agua 7 y Unión 9 – Aberastain 6.





La fecha se completará el viernes con Richet vs. Lomas; Valenciano vs. Estudiantil; Huarpes vs. B° Rivadavia; Social vs. Médano de Oro y Sarmiento vs. Banco Hispano.









Posiciones: Valenciano 33; Lomas 32; Concepción 30; Olimpia 29; SEC 27; Estudiantil y Bancaria 26; Social y Caucetera 25; Richet y B° Rivadavia 23; Banco Hispano 22; UVT 14; Médano de Oro 13; Unión 12; Aberastain 10; Sarmiento 7; Media Agua 6; Huarpes y Colón 4.