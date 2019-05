Olimpia le ganó el duelo de punteros a Bancaria y manda con Lomas en el Apertura

Olimpia le ganó a Bancaria en el duelo que cumplió con las expectativas que había generado en la previa del comienzo de la 9ª jornada del Apertura Oficial de hockey sobre patines. Fue un partidazo el que se llevaron los Turcos para seguir siendo líderes en el torneo. Lomas también ganó su partido y lo acompaña en la cima de las posiciones. La fecha se completará el viernes con cinco partidos y el SEC también puede alcanzar la punta.

La cancha de Bancaria fue el escenario para el esperado duelo de dos de los cuatro punteros que tenía el certamen. El triunfo fue para Olimpia por 9 a 7 con goles de Jerónimo García (3), Francisco Bielsa (2), Gonzalo Gómez (2), Luciano Fernández y Federico Carrión. Los locales tuvieron como goleadores a Juan José Moyano (3), Gabriel Gómez (2), Carlos López y Fabricio Torres. Los Turcos alcanzaron los 22 puntos y están arriba en la tabla.

Lomas, el otro que marcha en el primer lugar, derrotó 5 a 2 a Sarmiento con el aporte de Fabricio Marimont (2), Joel Martin, Marcelo López y Bruno Alonso. Para los de Albardón descontaron Jeremías González y Gabriel Nievas.

Los otros duelos del martes fueron Médano de Oro 3 – Huarpes 2 y Banco Hispano 2 – Estudiantil 5. El partido que jugaban Social y Media Agua fue suspendido cuando el Decano ganaba con comodidad por 13 a 2. Uno de los jugadores de Social no estaba anotado en la planilla y ahora será el Tribunal de Disciplina el que analizará el caso.

La fecha se completará el viernes, desde las 21.30, con Aberastain vs. Caucetera, UVT vs. Valenciano, Concepción vs. B° Rivadavia, Richet vs. Unión y SEC vs. Unión.





Posiciones: Olimpia y Lomas 22; Estudiantil 21; Bancaria y SEC 19; Valenciano y Banco Hispano 18; Concepción 17; Social y B° Rivadavia 13; Richet y Caucetera 12; Médano de Oro 9; UVT 8; Aberastain 7; Unión 6; Sarmiento 4; Media Agua 3; Colón 1 y Huarpes 1.