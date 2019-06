Olimpia buscará acercase a la punta en el inicio de la 16ª del Apertura de hockey

Quedan sólo cuatro fechas para que finalice el Apertura de hockey sobre patines y las derrotas de Valenciano y Lomas de la última semana abrieron el juego para los que corrían de atrás. La 16ª jornada del torneo comenzará en la noche del miércoles con Olimpia y Social tratando de acercarse a los arriba. Los cinco partidos de la jornada fueron programados para las 21.30.





Olimpia está a cuatro puntos de la cima y recibirá a Banco Hispano con la chance de quedar a un punto de Valenciano. Social, el otro que busca prenderse en la pelea, será local de Estudiantil y podría terminar el día a dos puntos del líder.





Los otros tres juegos de la noche del miércoles serán Colón vs. Aberastain, Bancaria vs. UVT y Barrio Rivadavia vs. Caucetera.





El viernes a las 21.30 será el turno de Richet vs. Concepción, Lomas vs. Media Agua, Valenciano vs. SEC, Sarmiento vs. Huarpes y Unión vs. Médano de Oro.





Posiciones: Valenciano 36; Lomas 35; Concepción 33; Olimpia 32; Social 31; SEC 30; Estudiantil 29; Banco Hispano y Caucetera 28; Barrio Rivadavia, Richet y Bancaria 26; UVT 17; Médano de Oro 16; Unión 12; Aberastain 10; Sarmiento 7; Media Agua 6; Huarpes y Colón 4.