Obras cayó ante Lomas y terminó el sueño de pasar a semifinales

Como una continuación del partido jugado el jueves. Así de intenso empezaron los dos elencos aunque la visita logró sacar una diferencia importante de cuatro puntos cuando promediaba el primer tiempo técnico. Obras se mostró poco menos firme que su rival y eso se trasladó al marcador en la primera mitad de set obligando a Rodolfo "Yeyo" Sánchez a solicitar tiempo técnico con el tanteador 9-14. El ingreso a la zona de definición no fue parejo ya que los sanjuaninos se encontraron 8 puntos abajo que el rival. Nada pudo hacer el histórico equipo de San Juan ante el potente juego del subcampeón sudamericano de clubes que se quedó con el set 16-25.

El segundo parcial de la noche sanjuanina lo tuvo a Obras un poco más lúcido tanto en la recepción como en el bloqueo y eso fue parte clave para que llegue arriba 8-7 al tiempo técnico. Pero la paridad fue marcando el escenario y por momentos se fueron prestando el liderazgo en el marcador. Los últimos puntos de set se vivieron como lo que era el partido, una verdadera definición aunque terminó siendo favorable para Lomas tras un 23-25.

Obras tomó la iniciativa en el tercer set y llegó a estar dos puntos por encima de Lomas, pero luego la visita remontó la situación y logró ponerse al frente en el marcador por la misma diferencia. El juego nunca dejó de mostrar paridad y el tanteador se vio siempre con los dos equipos en una mínima diferencia que recién en la recta final, Lomas logró sacar dos de ventaja con un 21-23 hizo pedir tiempo técnico a "Yeyo" Sánchez. Tras el descanso Obras logró igualar el marcador cuando el tablero marcaba 24 puntos y desde ahí se tornó un ida y vuelta más que intenso. Aunque la historia iba a ser favorable para los bonaerenses que terminaron quedándose con el set 28-30 y por ende con el partido 0-3 que le dio el punto necesario para ganar la serie 3-1 y dejar en el camino a Obras que luchó hasta el final.

SÍNTESIS

Obras San Juan Voley : Matías Sánchez (1), Osmel Camejo (16); Osmani Camejo (4), Maximiliano Scarpin (4); Javier Jiménez (8),Bruno Lima (10); Mariano Vildosola (líbero). Ingresos: Michele Verasio, Ignacio Luengas (1), Juan Bucciarelli, Augusto Wiernes. DT: Rodolfo Sánchez.

Lomas Voley: Maximiliano Chirivino, Federico Pereyra (12); Jonadabe Carneiro (11), Fabián Flores (6); Alejandro Toro (10), Lucas Ocampo (17); Franco Massimino (líbero). Ingresos: Cristian Imhoff (1), Ignacio Bernasconi, Ricardo Ferreiro. DT: Marcelo Silva.

Árbitros: Fabián Concia - Fernando Montiveros

En la noche sanjuanina del Cantoni la fiesta no pudo quedarse en San Juan ya que Obras San Juan Vóley cayó en set corridos ante Lomas Vóley por el cuarto partido de la serie de play off de la Liga Argentina de Vóleibol Banco Nación. Con este resultado, los bonaerenses eliminaron a los sanjuaninos que batallaron hasta el final pero no les alcanzó para forzar la llave a un quinto partido. El encuentro terminó con parciales 16-25, 23-25 y 28-30. De este modo el histórico equipo sanjuanino cerró una temporada que lo ubicó entre los mejores equipos del certamen nacional. El máximo anotador del encuentro fue Lucas Ocampo de Lomas con 17 puntos en su cuenta personal.