Nuevo líder: Valenciano aprovechó el empate de Lomas y pasó al frente en el Apertura

La tabla de posiciones del Apertura Oficial de hockey sobre patines tuvo cambios importantes en la noche del martes. Valenciano no dejó pasar la oportunidad y se quedó con el primer lugar de la tabla de posiciones. Este miércoles se completará la 11ª fecha del calendario con otros cinco partidos.

Valenciano venció 6 a 2 a Banco Hispano y manda en la tabla con 27 unidades. La Barraca tuvo como goleadores Emiliano Romero (3), Leandro Rosselot (2) y Facundo Ortiz. La visita descontó a través de Ignacio Lloveras y Mariano Ortiz.

Lomas cedió la cima tras empatar 4 a 4 con Olimpia. Los de Rivadavia convirtieron gracias a Leandro Regalado (2), Bruno Alonso y Martín Ginestar. Los goles de los Turcos, que quedaron a cuatro puntos del líder, fueron anotados por Gonzalo Gómez, Francisco Bielsa, Federico Deguer y Federico Carrión.

Los otros resultados del martes fueron: Médano de Oro 4 - Caucetera 1, Unión 10 - Media Agua 9 y UVT 2 - Social 3.

Este miércoles, a las 21.30, se completará la fecha con la participación de algunos equipos que pueden acercarse al puntero. Los cruces programados fueron: Richet vs. Colón, SEC vs. Bancaria, Huarpes vs. Estudiantil, Aberastain vs. B°Rivadavia y Concepción vs. Sarmiento.

Posiciones: Valenciano 27; Lomas 26; Olimpia 23; Bancaria, Estudiantil y SEC 22; Banco Hispano y Social 19; Concepción y Richet 18; B° Rivadavia 17; Caucetera 16; Médano de Oro 13; Unión 9; UVT 8; Aberastain y Sarmiento 7; Media Agua 6; Huarpes 4 y Colón 1.