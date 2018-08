Noche de hockey: UVT puede coronarse campeón del Apertura Oficial

El torneo Apertura Oficial puede coronar a su campeón en la noche del miércoles. UVT, líder del certamen, tiene chances de dar la vuelta en la cancha de Lomas. Concepción visitará a Barrio Rivadavia con la ilusión de arruinarle la fiesta al Comunitario y llegar con chances a la última fecha.

El Comunitario tiene tres puntos más que CPC y estará atento a lo que suceda en ese partido. El ganador del Apertura se llevará pasajes para la Liga Nacional A1 2019, el Argentino y el San Juan 2018.

Todos los partidos del miércoles fueron programados a las 21.30 y serán: Social vs. Richet, Unión vs. Olimpia, B° Rivadavia vs. Concepción, Lomas vs. UVT y Valenciano vs. Sarmiento (en Olimpia).

La 18ª fecha había comenzado el martes con: SEC 4 - Bancaria 5, Caucetera 4 - Huarpes 2, Estudiantil 9 - Media Agua 4 y Banco Hispano 4 - Colón 3.

Posiciones: UVT 38; Concepción 35; Olimpia 33; Estudiantil 31; SEC, Banco Hispano y Valenciano 30; Social 29; Sarmiento 27; Caucetera 25; Huarpes 22; Unión, B° Rivadavia y Richet 20; Bancaria 19; Media Agua 16; Lomas 12; Aberastain y Colón 8.