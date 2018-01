Noche de estreno: arranca la Copa Libertadores para los equipos argentinos

Banfield, primer equipo argentino en debutar en la edición 2018 de la Copa Libertadores, recibirá este martes a Independiente del Valle de Ecuador en un partido de ida de la Fase 2.

El encuentro se jugará a partir de las 21.30 en el estadio Florencio Sola de la localidad bonaerense de Banfield, con el arbitraje del peruano Diego Haro y televisación de la cadena Fox Sports.

Banfield llega entonado con el triunfo por 2-1 ante Tigre, por la 13ra. fecha de la Superliga Argentina, con un penal convertido en el último minuto de descuento por su delantero Darío Cvitanich.

Conforme con ese desempeño, el cuerpo técnico del "Taladro" repetiría a los mismos jugadores para enfrentar al conjunto ecuatoriano, que hace dos días que ya está en el país.

Para Banfield será su cuarta participación en el torneo continental pues ya lo hizo en el 2005 (llegó a cuartos de final); 2007 (fase de grupos) y en 2010 (cuartos de final).

En el banco del "Taladro" volverá a ser el DT Julio Falcioni tras una operación los últimos días de diciembre de nódulos en la garganta: "No puedo gritar. Estaré desde el banco, pero el que dará las indicaciones será Píccoli" (Omar)", dijo "El Emperador".

Banfield sumó esta temporada como únicos refuerzos al mediocampista Enzo Kalinski, ex Quilmes y San Lorenzo, de último paso por Xolos de México; y al zaguero paraguayo Danilo Ortiz, que jugó en Godoy Cruz.

Independiente del Valle es dirigido por el argentino Gabriel Schurrer, que el año pasado condujo a Deportivo Cuenca, equipo al que clasificó a Copa Sudamericana.

El conjunto de Sangolqui cuenta en su plantel con los argentinos Richard Schunke (ex Almagro), Maximiliano Barreiro (ex Deportivo Merlo), Juan Pablo Segovia (ex Lanús, Atlanta, Los Andes) y Cristian Pellerano (ex Chicago, Atlanta, Racing, Independiente, Arsenal).

La revancha de este partido se jugará el próximo martes 6 de febrero en Quito, y el ganador de este cruce enfrentará en la próxima fase al vencedor del enfrentamiento entre Chapecoense de Brasil y Nacional de Uruguay.

De esa futura llave saldrá un equipo clasificado al Grupo 6, integrado por Santos de Brasil, Estudiantes de La Plata y Real Garcilaso de Perú.

= Probables formaciones =

Banfield: Mauricio Arboleda; Gonzalo Bettini, Renato Civelli, Jorge Rodríguez y Adrián Sporle; Juan Pablo Álvarez y Eric Remedi; Pablo Mouche, Jesús Dátolo y Nicolás Bertolo; Darío Cvitanich. DT: Julio Falcioni.

Independiente del Valle: Hamilton Piedra; Marcos Cangá, Luis Fernando León, Juan Segovia y Bryan Rivera; Kenner Arce, Renny Jaramillo, Efrén Mera y Willy Arce; Felipe Mejía y Maximiliano Barreiro. DT: Gabriel Schurrer.

Árbitro: Diego Haro (Perú).

Estadio: Banfield.

Hora de inicio: 21.30 (Fox Sports).