Noche clave: el Apertura de hockey completará su penúltima fecha

UVT, uno de los líderes del torneo, será local de Bancaria. El Comunitario tendrá la chance de cortarse en las posiciones porque Concepción, el otro puntero, deberá cumplir con fecha libre.





Olimpia corre desde atrás y buscará aferrarse a una de sus últimas chances cuando reciba a Social. Los Turcos deberán ganar y esperar un traspié de UVT para volver a lo más alto de las posiciones.





Los otros partidos del miércoles serán: SEC vs. Caucetera, Sarmiento vs. Banco Hispano y Richet vs. Valenciano.





La 17ª jornada comenzó el martes con estos resultados: Media Agua 5 – Lomas 4; Colón 1 – Estudiantil 2; Aberastain 4 – Unión 5 y Huarpes 2 – B° Rivadavia 6.





Posiciones: UVT y Concepción 35; Olimpia 33; Valenciano 30; Estudiantil 28; Banco Hispano y SEC 27; Social 26; Sarmiento 24; Huarpes y Caucetera 22; Unión y B° Rivadavia 20; Richet 17; Bancaria y Media Agua 16; Lomas 12; Aberastain y Colón 8.