"Si ganamos la Copa Libertadores de América 2018, me tatúo UN ESCRITORIO. Ya fue. No me importa absolutamente nada", escribió Marco, un fanático millonario en la red social del pajarito.

Y como persona de palabra, cumplió. "Jajaja qué sé yo, soy campeón de América", escribió el joven y acompañó el mensaje con la foto del tatuaje de un escritorio en su brazo.

Embed Jajaja qué sé yo, soy campeón de América. pic.twitter.com/WKNFaF65jO — Marco. ???????? (@marcoaese_) 14 de diciembre de 2018

La locura que genera el equipo del Muñeco no tiene límites.