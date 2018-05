No va más: Carlos Tevez le puso fecha a su retiro

Carlos Tevez anunció este domingo por la noche que se retirará del fútbol "al final del año que viene, cuando termine el contrato con Boca", y reafirmó que no se irá del club de la Ribera hasta entonces "ni a los Estados Unidos ni a ninguna otra parte".

El "Apache" estuvo en Canal 13 en el marco de la celebración del bicampeonato obtenido las semana anterior por el equipo de la Ribera junto a un grupo de compañeros, el presidente de la institución, Daniel Angelici, y el entrenador Guillermo Barros Schelotto.

"Disfruté como compañero de este grupo todo lo bueno que le pasó estando yo en China y después pude vivir este título desde adentro. Extrañé cuando me fui de Boca siempre, pero ahora no me voy a ningún lado y voy a retirarme con esta camiseta", confió Tevez, quien aseguró que mantiene "una buena relación" con Barros Schelotto.

"El otro día cuando salimos campeones fue muy emocionante lo que viví, porque tengo ocho títulos con Boca y hay que reconocer que la gente te da todo. A fin del año que viene me retiro, pero no me gustaría hacerlo y enseguida ser técnico o dirigente. Primero debo prepararme. Y si ahora pongo mala cara en la cancha es porque las cosas no me salen", advirtió el ex jugador de los Manchester, United y City, y la Juventus.

Por su parte el volante Fernando Gago, que reapareció este sábado ante Huracán después de una rotura de ligamentos, resaltó que lo hizo porque se siente "bien. Y porque quería recuperarme para llegar en cancha al final del campeonato. Pero en ningún momento lo hice pensando en la selección", aclaró.

Por su parte su compañero en la mitad de la cancha y también candidato a sumarse a la lista mundialista previa de 35 jugadores, Pablo Pérez, "remarcó que "Boca es lindo pero difícil. Personalmente pasé momentos buenos y malos, pero lo importante es salir de las crisis porque después se disfruta al máximo".

Por su parte Barros Schelotto sostuvo, transitando por el mismo camino, que a "Boca se le exige más que a otros equipos y lo que da bronca es cuando los periodistas tienen una falta de respeto con uno. Pero al ser el club más grande del país es lógico que lo tengan más en cuenta. Lo que pasó el sábado en Huracán con Fernando Rappallini queda ahí. Se hizo una novela, pero ya está, ya pasó", advirtió.

A su lado Angelici continuó con el tema de que a Boca "lo siguen cuando gana y a veces se vende más cuando se pierde. Pero hay que reconocer que es difícil salir bicampeones, y si nosotros jugamos mal, entonces que se puede decir de los demás. Porque jugamos contra todos. Por eso Boca es un justo campeón, aunque todos esperaban siempre que fallara", desafió.

El goleador del equipo en este campeonato con nueve goles, Darío Benedetto, eligió dedicarle elogios a su compañero de ataque Cristian Pavón, al resaltar que "tiene una velocidad más. Por eso yo cuando jugaba, debía ocupar rápido un espacio en el área".

Y justamente Pavón, en el cierre de la charla, no quiso anticipar si seguirá en Boca el próximo semestre. "Por ahora estoy pensando en terminar lo de la Libertadores de la mejor manera y después veré con mi representante como sigue la cosa", destacó el cordobés que estará en la lista de 35 convocados de Jorge Sampaoli.