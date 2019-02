No tan Dorados: el Atlante de México goleó a los dirigidos por Maradona

Con este marcador, el equipo de Maradona sigue en la última colocación con 3 puntos en cinco presentaciones (tiene dos partidos pendientes), a uno de Leones Negros de Guadalajara y Tampico Madero, que están penúltimos.



El delantero estadounidense Rubio Rubin convirtió dos tantos y el mediocampista Jesús Escoboza marcó el restante en los Dorados, que tuvo en sus filas a los argentinos Gaspar Servio (ex Banfield), Fernando Elizari (ex San Lorenzo) y Fabián Bordagaray (ex Defensa y Justicia).



Atlante, dirigido por el DT argentino Gabriel Pereyra (ex jugador de River), mostró como titular al volante Ezequiel Esperón (ex All Boys). El atacante camerunés Serge Njoh anotó dos tantos y resultó una de las figuras del conjunto ganador, según reprodujo el sitio Mediotiempo.



En tanto, Alebrijes de Oaxaca, con un gol del atacante Luciano Nequecaur (ex All Boys y Nueva Chicago), superó por 1-0 a Zacatepec, donde fue expulsado el ex volante de River, Ezequiel Cirigliano.

Además, Venados, con los concursos de los argentinos Alan Murialdo, Gabriel Báez (ex Newell's) y Jorge Márquez (ex Independiente), derrotó por 1-0 a Potros UAEM.

