No se jugará: suspendieron de manera definitiva el partido entre Argentina y Brasil

Según el ente que regula el fútbol argentino, ambas federaciones y la FIFA llegaron a un acuerdo frente al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés). De esta manera decidieron en conjunto no celebrar el encuentro que había sido estipulado por la propia FIFA para el 22 de septiembre de este año, algo que le resultaba incómodo a ambos cuerpos técnicos.

Hace algunas semanas, el propio Lionel Scaloni se había referido al asunto y no ocultó su fastidio por la postura de la FIFA: “Todavía no sabemos dónde será. Nos está trastocando los esquemas con este tema. Estamos a un mes y medio de esa fecha y no sabemos con quién vamos a jugar ni dónde vamos a jugar. Es difícil de entender que la FIFA no tome una decisión”. En este sentido, el entrenador agregó: “Es una incertidumbre total. Estamos sin saber si vamos a jugar. No es lo ideal esta situación y no es culpa nuestra, es de quien debe tomar la decisión. Nosotros tenemos que esperar y ver qué pasa con ese partido. Me parece insólita la situación del partido con Brasil”.

Luego, fue la Confederación Brasileña la que mediante un comunicado anticipó que iban a pedir la cancelación del partido porque “podría ser perjudicial para la preparación de la selección para el Mundial y reportar riesgos de lesiones, suspensiones y boicot de los argentinos al encuentro, además de imposibilitar la disputa de un segundo partido en septiembre en América”.

(Reuters)

Este acuerdo es parte de un largo litigio que lleva casi un año. Es que en primera instancia la FIFA había determinado que el encuentro debía completarse, motivo por el cual la AFA había apelado ese fallo. Finalmente, luego de varias idas y vueltas de llevar el caso al TAS, ambas federaciones entendieron que esto era lo mejor.

Cabe recordar que el resultado de ese compromiso no alertaba en nada lo ocurrido en las Eliminatorias, en donde Brasil cerró como líder absoluto en invicto con 45 puntos por delante de la Albiceleste, que acumuló 39 unidades y sin derrotas. Además, el hecho de que el cotejo debiera disputarse en San Pablo en septiembre era un problema para la preparación de cara al Mundial de Qatar ya que obligaba a ambos elencos a estar en Sudamérica para enfrentar a un rival de exigencia máxima, cuando Tite y Scaloni planean viajar a Europa para medirse ante otros seleccionados.

Con respecto a las multas por lo sucedido, la AFA deberá pagar 150 mil francos suizos (USD 157.770) de los cuales el 25% será donado a la Organización Mundial de la Salud.

El comunicado de AFA

AFA informa que, en el marco del proceso disciplinario por los incidentes ocurridos en el partido Brasil-Argentina del 5 de septiembre de 2021, AFA, CBF y FIFA han resuelto la disputa ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La AFA y la CBF han aceptado sus respectivas responsabilidades por los hechos que dieron lugar a la suspensión del Partido, tal y como fue constatado por los Órganos Judiciales de la FIFA, y que deben asumir la sanción correspondiente.

Como consecuencia, se ordenó a AFA pagar una multa total de CHF 150.000, la mitad de la cual se suspendió por un período de prueba de dos años.

La mitad de la multa a pagar (25% de la multa total) será donada directamente por AFA a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en apoyo a sus esfuerzos continuos para combatir el COVID-19.

Finalmente, el partido Brasil-Argentina ya no se volverá a jugar, por lo que la fecha correspondiente permitirá que nuestra selección dispute en su lugar un encuentro amistoso de preparación para el Mundial de Qatar 2022.

AFA desea agradecer a la FIFA por su disposición y disponibilidad para resolver este problema en estas circunstancias tan específicas y en un corto período de tiempo.