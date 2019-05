No se agranda: el Mundial de Qatar 2022 se jugará con 32 selecciones

El Mundial de Qatar se jugará con 32 selecciones, anunció hoy oficialmente la FIFA, que descartó así la idea de elevar la cifra de equipos participantes a 48.

"Un análisis conjunto concluyó que debido a la etapa avanzada de los preparativos y la necesidad de una evaluación detallada del posible impacto logístico en el país anfitrión, se requeriría más tiempo y no se podría tomar una decisión antes de la fecha límite de junio", dijo la FIFA en un comunicado que reprodujo la agencia alemana DPA.

La máxima entidad del fútbol internacional agregó que, debido a estas circunstancias, "se decidió no seguir adelante" con la opción de que Qatar albergase un torneo de 48 equipos ni que otros países se sumaran a la organización.

La idea de llevar a 48 la cantidad de participantes en Qatar 2022 era del propio presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infanino; pero la entidad finalmente no presentará el proyecto durante su 69º Congreso, que se celebrará el próximo 5 de junio en París, Francia.

Embed La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™ se disputará con 32 equipos. https://t.co/AAEO5OyncV — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) 22 de mayo de 2019

EL COMUNICADO DE FIFA





En consonancia con las conclusiones del estudio de viabilidad aprobado por el Consejo de la FIFA en su última reunión, la FIFA y Qatar han explorado conjuntamente todas las posibilidades para aumentar el número de equipos participantes de 32 a 48 equipos al involucrar a los países vecinos en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 ™. Tras un proceso de consulta exhaustivo e integral con la participación de todas las partes interesadas relevantes, se llegó a la conclusión de que, en las circunstancias actuales, tal propuesta no podía hacerse ahora.





Además, la FIFA y Qatar han explorado una vez más la posibilidad de que Qatar sea anfitrión de un torneo de 48 equipos al reducir en particular ciertos requisitos clave de la FIFA. Un análisis conjunto, a este respecto, concluyó que debido a la etapa avanzada de los preparativos y la necesidad de una evaluación detallada del posible impacto logístico en el país anfitrión, se requeriría más tiempo y no se podría tomar una decisión antes de la fecha límite de Junio. Por lo tanto, se decidió no seguir adelante con esta opción.





Por lo tanto, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 ™ seguirá siendo la planeada originalmente con 32 equipos y no se presentará ninguna propuesta en el próximo Congreso de la FIFA el 5 de junio.