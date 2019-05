No lo tachen de la lista: "Agüero está en carrera para la Copa América"

El director técnico del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, aseguró hoy que el crack Sergio Agüero está "en carrera" de cara a la convocatoria para la Copa América Brasil 2019.

"Agüero está en carrera. Nunca discutí con el 'Kun'. Puedo tolerar que me digan algo que no lo convoco porque no me gusta, pero no porque estoy peleado. Cuando se dice algo hay que fundamentar porque eso queda; no tengo ningún problema con Agüero", manifestó Scaloni en diálogo con Fox Sports.

"Vamos a llevar tres delanteros, la idea es dar la lista definitiva cuanto antes", indicó el entrenador rosarino quien tiempo hasta el 30 de mayo para otorgar la lista definitiva.

El ex Lazio, de Italia, también se refirió al atacante de Boca Mauro Zárate quien fue compañero suyo en el equipo italiano: "Me pone alegre su presente, es un jugador interesante. No podría decirte si va a ir o no a la Copa América, pero sí que es interesante y desequilibrante".

En tanto, Scaloni habló sobre su objetivo en el seleccionado: "El objetivo final es el mundial. Se viene la Copa América, es importante, pero no tiene que ser una piedra en el camino. Los trabajos a largo plazo tuvieron objetivo, resultado e hicieron algo. No tenemos experiencia, pero tenemos la ilusión de hacer las cosas bien", agregó.

"A nosotros nos gustaría continuar. Esto va más allá de ganar la Copa América, depende de la opinión de los jugadores, si se sienten identificados. (César) Menotti lo analizará con (Claudio) Tapia, pero no creo que se evalúe solo por resultado; sería engañarnos a nosotros mismos", apuntó el ex defensor de Newell's Old Boys.

La Argentina jugará la Copa América Brasil 2019 donde integrará el grupo B junto con Colombia, Paraguay y Qatar.