"No es lo mismo jugar una final de Copa que un partido por no descender"

Juan Román Riquelme dio su palabra en Fox Sports Radio, en el programa que conduce el Pollo Vignolo, tras la derrota con River en la final de la Copa Libertadores. Sus declaraciones más destacadas:

"Estoy Amargado porque no es lindo perder, pero es un deporte y hay que mirar para adelante. Perdió porque defendió mal. Si en una final te hacen 4 o 5 goles, defendiste mal. Boca hizo 3 goles, quiere decir que el otro equipo tampoco defendió bien.

"Boca no es vistoso, pero te mete 3 goles en una final, que es un montón. Tengo 40 años y soy un afortunado. Amo a mi club. Tuve la suerte de ver al equipo que soy hincha siete veces en una final. El club nos dio muchas alegrías. Soy agradecido a este equipo, al entrenador, a los dirigentes que llevaron al club a la final. Llegan los dos mejores, nos tocó perder. Boca tiene la obligación de llegar a la final, el único partido que podés perder es la final. Después gana uno solo, pero estoy orgulloso de ser hincha de Boca".

"Tampoco nos cagaron a baile, no jugamos contra Guardiola. Este primer tiempo Boca ganaba y nuestro arquero no tapó una pelota. El partido iba derecho a los penales si no expulsaban a Barrios o por ahí Boca lo ganaba, porque de la nada te inventa un gol. No me vendan que el otro equipo fue una maravilla. Nacho Fernández tiene una categoría superior, la jugada que hizo es de una calidad diferente".

"No es lo mismo jugar un partido mano a mano por una final de Libertadores, que jugar un mano a mano para ver si desciendo o no. Me parece que es mucha la diferencia. Nunca hemos tenido que vivir esa situación y ojalá que no la vivamos. No escuché a Gallardo, pero va a haber muchos más clásicos, Boca va a seguir ganando. Hay que sentirse contento de nuestro equipo. Estoy contento por cómo defendieron la camiseta. Ellos sabrán cuál fue el partido más importante de su historia. Nosotros no estuvimos en esa situación".

"No es fácil ser entrenador, a veces de afuera se puede opinar mucho, pero él tenía la obligación de ganar la Copa, la presión era muy grande y nos ha llevado a la final. Para mí fue más doloroso perder con Independiente del Valle que esta vez.

"No puedo opinar mucho porque no escuché a los dirigentes ni al entrenador decir que se va. Seguimos teniendo técnico, estamos agradecidos que nos llevó a la final. Teníamos la ilusión de que nos regale la Copa, pero es un partido de fútbol. Defendimos un poquito peor. Es lógico que se nombre cada día un entrenador diferente. Todo el tiempo tienen que hablar de Boca. Hoy hay que dejar tranquilo a Heinze, Beccacecce... Que hagan su camino, son técnicos jóvenes".

"Soy hincha del club más grande del país, eso para mí es muy lindo. Esperemos seguir compitiendo de la mejor manera. Nos hemos mal acostumbrado que la tenemos que ganar, y enseguida le llamamos fracaso, pero no es así. No tengo dudas de que nosotros hubiésemos jugado una final contra ellos, pero nos encontrábamos en las semifinales. Boca si sigue haciendo las cosas bien, va a llegar de nuevo a la final y se puede volver a dar una final".

"El River de Gallardo es un buen equipo, hay que reconocerlo y felicitar al entrenador que le han vendido muchos futbolistas y se ha manejado muy bien. Su equipo cada año, teniendo recambio, siguió compitiendo al máximo".

"Siempre que no se cumple el objetivo hay cosas por mejorar y cambiar. Boca va a tener que cambiar muchísimas cosas, pero se las tienen que preguntar al Presidente y al entrenador. No es fácil llegar a la final. Eso no quiere decir que sea conformista, yo quería ganar todas las finales. Hemos jugado 7 finales de Copa y es muchísimo. La vamos a volver a ganar.

"Un hincha de Boca te va a decir que el partido más importante fue contra el Real Madrid o contra el Milan. Esto es un juego y gana uno. Hemos cometido un error muy grande: fuimos tan ambiciosos que le pedimos a Russo dar un paso al costado cuando perdimos con el Milan. No tiene que ser así. Después, el torneo argentino lo van a ganar Boca y River si compiten, pero no es una vara alta para mí".

"Yo te hablo como hincha, los muchachos no nos defraudaron. Si la Copa sigue de esta manera, van a estar cerca de volver a la final los dos. Ellos vienen compitiendo de la mejor manera y ojalá que Boca pueda mejorar lo que hizo hasta hoy".