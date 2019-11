Si hay algo que en el mundo del f煤tbol no se hace es tocar una copa antes de ganarla. Al parecer el delantero estrella del Flamengo Gabriel, m谩s conocido como Gabigol, no le import贸 nada e hizo lo que no se hace: tocarla.





En el ingreso al campo de juego para disputar la final de la Copa Libertadores ante River Plate, el brasile帽o toc贸 la copa y se toc贸 el escudo del Fla.