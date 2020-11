La NBA insiste en comenzar en diciembre para evitar pérdidas millonarias

El comisionado de la NBA y los managers de las 30 franquicias de la liga se reunieron mediante una videoconferencia y pidieron que la temporada 2020/21 comience el próximo 22 de diciembre, para intentar salvar 1.000 millones de dólares de pérdidas, indicó hoy la prensa estadounidense.

La liga y el sindicato de jugadores siguen manteniendo conversaciones sobre la posibilidad de comenzar la temporada antes de Navidad con un calendario de 72 partidos y hoy el acuerdo asoma como lejano.

Silver le manifestó a las 30 franquicias que si la temporada empieza en las fechas previstas por él, en apenas unas semanas tendrán que dar comienzo los 'training camp' y las pretemporadas de los equipos, consignó ESPN.

En la mano de Silver para la negociación está el factor económico, los 1.000 millones de dólares en pérdidas si la actividad comienza en enero y la reducción del calendario NBA, que pasará de 72 partidos a 50 con la consiguiente rebaja salarial para los jugadores.

La semana pasada Silver recibió un revés cuando el alero de Los Angeles Lakers (actual campeón), Danny Green avisó que los jugadores de esa franquicia no desean comenzar la temporada en diciembre y si el 18 de enero.

"Es agotador hacer eso. Si quieren comenzar tan pronto, yo no esperaría ver allí a LeBron James (figura de Lakers y la liga). Creo que la mayoría de los jugadores no quiere empezar tan pronto, no veo probable jugar en esa fecha. Si empezamos en diciembre, creo que muchos no estaremos", dijo Green.

Igualmente, la NBA podría sumarse a las apuestas deportivas, los casinos y las bebidas alcohólicas ya que ello podría generar entre 80 y 100 millones de dólares.

La burbuja de Disney World tuvo un costo de 180 millones de dólares, pero evitó pérdidas por valor de 1.500 millones ya que reanudar la competición fue un alivio económico.