Nantes suspendió su partido de la Copa de Francia por la desaparición de Emiliano Sala

El partido que debía jugar mañana el Nantes frente a Sannous-Saint-Gratien, equipo de tercera división, por la Copa de Francia fue postergado a causa de la desaparición del delantero argentino Emiliano Sala, transferido por el Nantes en los últimos días al fútbol británico.

Así lo confirmaron el propio Nantes y la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que precisó en su página que el cotejo podría jugarse el próximo sábado.

Los jugadores del Nantes se encontraban reunidos, en el mediodía francés, en el centro de entrenamiento del club para seguir la información sobre la búsqueda del avión en el que el argentino viajaba para incorporarse al Cardiff de Gales, su nuevo club, consignó EFE.

Sala, de 28 años y que había regresado tras firmar su contrato a la ciudad francesa para despedirse de quienes habían sido sus compañeros, viajaba en un avión privado, cuyo dueño es el presidente del Cardiff, Mehmet Dalman. La aeronave desapareció cuando volaba sobre el Canal de la Mancha.

El avión, del cual no se sabe nada desde anoche (la tarde en la Argentina), es buscado por dos barcos y varios helicópteros, pero por el momento no hay novedades sobre la suerte del avión.

En tanto, la policía francesa indicó pasadas las 9 hora argentina (cuatro horas más en Francia y tres en Inglaterra) que las naves que participan de la búsqueda ya rastrillaron unas mil millas, sin resultados positivos hasta el momento.

El padre del futbolista, Horacio, camionero, oriundo de la localidad santafesina de Progreso, señaló en tanto que nadie lo llamó desde Europa y que se enteró por los medios de comunicación.

"Nadie me llamó y me enteré por la televisión. Yo estoy en Rosario y nadie me dijo nada, ni del Nantes ni del Cardiff", dijo el padre de Emiliano Sala a radio Continental, conmocionado por la noticia.