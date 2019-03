Nadal se bajó de la semifinal y Federer es finalista en Indian Wells

"Nadal se retiró del torneo debido a una lesión en la rodilla derecha. Le deseamos una pronta recuperación. Federer avanza a la final por walkover", informó la ATP a través de Twitter.



"Sentí un pinchazo en la rodilla, quise esperar las 24 horas hasta hoy para ver cómo me sentía, hice en la entrada en calor, pero me di cuenta que no me sentía competitivo. Mi próximo torneo será Montecarlo (sobre polvo de ladrillo)", declaró Nadal en conferencia de prensa, que tampoco se presentará en el Masters 1000 de Miami la próxima semana.



Federer, de 37 años y actual número 4 del mundo, esperará en la final al vencedor de la semifinal entre el austríaco Dominique Thiem y el canadiense Milos Raonic que se jugará esta tarde.



La edición 2019 de Indian Wells, que repartirá 8.359.455 dólares en premios y se juega sobre superficie rápida, tendrá un nuevo campeón, ya que el argentino Juan Martín Del Potro (5), ganador el año pasado, no pudo presentarse a defender su título por haberse resentido de la lesión que padece en la rótula derecha.

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo y máximo favorito, fue eliminado en la segunda ronda por el alemán Philipp Kohlschreiber.

El español Rafael Nadal no se presentó hoy a jugar las semifinales de Indian Wells por una lesión de rodilla y de esta forma el suizo Roger Federer se convirtió en el primer finalista del primer Masters 1000 de la temporada.