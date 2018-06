Mundial Sub 20 de Rugby: impresionante victoria de Los Pumitas ante Escocia

Los Pumitas derrotaron por 29-13 a su par de Escocia por la penúltima fecha de la etapa de grupos del Mundial Sub 20 de rugby que se disputa en Francia. El marcador lo abrió el sanjuanino, Juan Pablo "Tito" Castro.

En el estadio Aime Giral de Perpignan hubo festejo para los Pumitas, no sólo por el punto bonus conseguido, sino por cómo se ganó. Con convicción y a pesar del gran dominio en la primera etapa tuvo como contrapartida que el equipo no consiguió plasmarlo en puntos durante esos buenos cuarenta minutos iniciales. Dos tries (Juan Pablo Castro, Leopoldo Herrera) y una conversión y un penal de Juan Bautista Daireaux, más un try fuera de repertorio del apertura escocés dejaron el parcial 15-7.









En la segunda mitad, fue Escocia el que tomó las riendas en el inicio. Los primeros veinte minutos, sin muchas ideas pero en campo pumita, Escocia facturó a través del pie de su medioscrum cada chance presentada. Así llegaron dos penales que acercaron el tanteador a apenas dos puntos.