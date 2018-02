¿Mundial o Libertadores? Pavón se la jugó, eligió y se enojaron con la respuesta

El delantero de Boca Juniors Cristian Pavón sostuvo este jueves que si tuviese que elegir prefiere jugar el Mundial Rusia 2018 antes que ganar la Copa Libertadores porque "es el sueño de todo jugador".

"La verdad me gustarían ganar las dos. Si tuviera que elegir una, uno siempre sueña con Mundial. Pero, obviamente, quiero las dos. No quiero que piense mal la gente de Boca pero para un jugador lo más importante es el Mundial", afirmó Pavón en diálogo con Radio Rivadavia.

"El mundial es el mundial, se disfruta mucho y más con los jugadores que tendría al lado", agregó.

Y siguió: "Cuando estuve en la selección sentí que no tenia que estar nervioso. Sabía que era un solo momento para aprovechar", recordó.

"Cuando dicen que puede haber una buena sociedad Messi-Pavón suena fuerte. Me pone muy contento", se jactó.

Pavón, quien el viernes será observado por el entrenador del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, en la práctica de Boca Juniors en Casa Amarilla, luego se refirió a la oferta que tuvo para irse a jugar a Arsenal de Inglaterra y la causa por la que se quedó.

"La Premier es un lugar muy hermoso. Me pone muy contento que un equipo tan grande como el Arsenal me quiera. Pero empecé a analizarlo y me quise quedar por el tema del mundial", admitió.

Pavón, por último, habló sobre la Copa Libertadores, la Superliga Argentina de fútbol, que tiene a Boca como cómodo líder y el clásico del domingo a las 19.15 contra San Lorenzo, de visitante, por la 14ta. fecha.

"La Libertadores es muy importante para el club y la gente. Hay que darlo todo para poder ganarla", remarcó.

"Nos pone muy contentos ver la ventaja que le sacamos a River. Verlo tan abajo con los jugadores que tiene quiere decir que estamos haciendo las cosas bien", apuntó.

Tenemos que ganar el domingo. Estamos sacando mucha ventaja y ojalá podamos sacar más todavía. Pero para eso tenemos que hacer nuestro juego con San Lorenzo para llevarnos los tres puntos", finalizó.





