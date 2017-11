Mucho en juego: los cinco duelos que definen el Federal B se jugarán al mismo tiempo

La 18ª jornada de la primera fase del Federal A promete ser vibrante para la zona de los sanjuaninos. Del Bono ya aseguró su clasificación y queda otro lugar disponible que será para Peñarol, Peñaflor o San Martín de Rodeo. En la zona baja de la tabla quedaron San Lorenzo de Rodeo y Trinidad tratando de escaparle al descenso.

Todos los partidos de la última jornada se jugarán al mismo tiempo para evitar todo tipo de suspicacias y especulaciones. En todos los duelos hay equipos que tienen cosas en juego. Del Bono, que ya clasificó, necesita un punto para asegurarse el primer puesto de la tabla.

Los cinco cruces del domingo, a las 18, serán: Colón vs. Del Bono, Peñarol vs. Defensores de Boca, San Martín de Rodeo vs. Peñaflor, Villa Obrera vs. Trinidad y Alianza vs. San Lorenzo de Rodeo.