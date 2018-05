Mucho en juego: definieron la última fecha de la Superliga con las designaciones arbitrales

La AFA dio a conocer este martes las designaciones arbitrales para la 27ª fecha del torneo. Este fin de semana se definirá el certamen y se conocerá a los clasificados a la Copa Libertadores 2019 y también a la Sudamericana del próximo año.

San Martín visitará el viernes a Chacarita en el partido que abrirá la última fecha de la Superliga. El duelo fue programado para las 19 y el árbitro del partido será Federico Beligoy que se retiraría del arbitraje profesional. El Verdinegro igualó sin goles ante Tigre en el Hilario Sánchez en el único partido que fue dirigido por el ex árbitro internacional.

Boca puede llegar a la última jornada como campeón, pero también podría necesitar un punto para asegurar el título en caso de que pierda el miércoles ante Gimnasia. El Xeneize visitará el domingo a 15.30 a Huracán en un juego que también tendrá al Globo peleando por meterse en la Libertadores 2019. El juez del compromiso será Fernando Rapallini.

Última fecha del torneo de la Superliga:

Viernes 11 de mayo:

19.00; Chacarita vs. San Martín, Federico Beligoy.

21.15; Lanús vs. Atl. Tucumán, Juan Pablo Pompei.

Sábado 12 de mayo:

13.15; Patronato vs. Banfield, Pablo Echavarría.

15.30; Defensa y Justicia vs. Arsenal, Facundo Tello.

15.30; Olimpo vs. Talleres, Silvio Trucco.

17.45; Unión vs. Independiente, Fernando Echenique.

20.00; Belgrano vs. Temperley, Hernán Mastrangelo.

Domingo 13 de mayo:

15.30; Huracán vs. Boca, Fernando Rapallini.

15.30; Godoy Cruz vs. Tigre, Néstor Pitana.

20.00; Vélez vs. Argentinos Jrs, Darío Herrera.

Lunes 14 de mayo:

19.00; Racing vs. Colón, Diego Abal.

19.00; Rosario Central vs. Estudiantes, Jorge Baliño.

21.15; Gimnasia vs. Newell's, Julio Barraza.

21.15; River vs. San Lorenzo, Patricio Loustau.