Muchas medallas en juego: así quedó la agenda del día para San Juan en los Juegos Evita

Así será la grilla para la delegación sanjuanina en Mar del Plata:

► Ajedrez

9:30 estadio Minella Av de las Olimpiadas y Ortíz de Zárate

► Atletismo

8:00 pista EMDER Juan B Justo 3500

► Atletismo adaptado

13:00 a 18:00 pista EMDER Juan B Justo 3500





► Bádminton

Doble Femenino

8:40 – San Juan vs Tierra del Fuego





Single Femenino

8:40 – San Juan vs Tucumán





Doble Masculino

9:20 – San Juan vs Buenos Aires





Single Masculino

9:00 – San Juan vs Rio Negro





► Básquet 3x3 en Kimberley – Independencia 3030

8:40 – Sub 14 F – SJ vs SdE

9:20 – Sub 14 M – SJ vs TdF

10:00 – sub 16 M - SJ vs ER

10:20 – Sub 16 F – SJ vs BA





► Básquet 5x5

8:00 - Sub 17 Masculino – SJ vs SF en Quilmes – Av. Luro 3868 - CUARTOS

11:00 - Sub 15 Femenino – San Juan vs Cordoba – Club Alvarado Rodriguez Peña 4984

14:00 – Sub 15 Masculino - San Juan vs Santa Cruz - Punto Sur – Martinez de Hoz 1079

14:00 – Sub 17 Femenino – SJ vs SL - Club Teléfonos – Florisbelo Acosta 6810









► Básquet adaptado: en Polideportivo Malvinas Argentinas Juan B Justo 3500

10:45 – SJ vs TdF - CUARTOS





► Boccia:

15 en Polideportivo Colinas – Einstein 1502





► Boxeo:

14 – Complejo Nautilus – Av. Champagnat 2124

50 kg - Sheila Quiroga (Sgo Del Estero) vs Gisella Paez (San Juan)





► Ciclismo:

9:00 a 13:30 – Vueltas puntuables - Sub 14 y Sub 16, en ambas ramas - Punta Mogotes





► Ciclismo de montaña:

13:00 a 15:00 - modalidad XCO - Sub 14, en ambas ramas – Punta Mogotes





► Esgrima:

10:00 a 12:30 - Sub 14, en ambas ramas - Colegio da Vinci French 5430





► Fútbol 11:

8:30 - Sub 14 – Masculino - SJ vs FOR en Independiente Scaglia 7269 CUARTOS

10:00 – Sub 16 – Masculino - SJ vs JUJ en Club Estrada –San Fco de Asis 7297 CUARTOS





► Fútbol 7:

12:00 – Sub 14 – Femenino - CABA vs San Juan en Punto Sur – Martinez de Hoz 1079

15:10 – Sub 16 – Femenino - San Juan vs Neuquen en Once Unidos – Falkner 5350





► Gimnasia Artística:

8:30 a 18:00 hs - Sub 14 femenino en estadio Minella – Av de las Olimpiadas y Ortiz Zárate





17:30 a 21:30 hs - Sub 16 masculino en estadio Minella – Av de las Olimpiadas y Ortiz Zárate





► Goalball:

11 - San Juan vs CABA en Ex Combatientes Misiones 3172





► Handball:

9:30 - Sub 16 – Femenino – SJ vs ¿? en Polid. Libertad Ituzaingó 2350 CUARTOS

8:00 - Sub 14 – Masculino – SJ vs ER en La Chacra – Libres del Sur 1450 CUARTOS

12:50 - Sub 16 – Masculino – SJ vs CABA o BA en Villa Marista Mansilla 5410

14:40 - Sub 14 – Femenino – SJ vs RN en Col. Divino Rostro – Almafuerte 1671





► Hockey sobre Césped en EMDER – Canosa 320

10:20 – Sub 14 Femenino - San Juan vs Corrientes

10:55 - Sub 14 Masculino - San Juan vs CABA

15:45 – Sub 16 Masculino - San Juan vs Río Negro

16:55 – Sub 16 Femenino - San Juan vs Rio Negro





► Judo

8:30 – Sub 14 fem y masc – CEF Nº1 – Boulevard Marítimo 2280





► Karate

8:30 – Sub 15 fem y masc – Colegio Stella maris – Mendoza y Brown





► Levantamiento Olímpico – Colegio Colinas Peralta Ramos – Figueroa Alcorta 2872

9:00 hs – Sub 15 masc y fem – Clasificación





► Lucha

8:30 hs – Sub 14 Masc y Fem - CEF Nº1 – Boulevard Marítimo 2280





► Natación

15 a 19 hs pileta EMDER





► Natación Adaptada

8 a 12 Pileta EMDER





► Natación Artística

8 - Pileta EMDER





► Optimist – Club Náutico Mar del Plata – Espigón C

13:30 hs – Sub 14 masculino – 3 regatas con Felipe Maldonado





► Rugby:

11:30 hs - Sub 16 – Masculino: San Juan ante La Rioja en Marista – Mansilla 5400





► Taekwondo en Sagrada Familia – Padre Dutto y Magallanes

Sub 14 femenino – colchón 1

09:15 hs CHU vs SJN

09:40 hs NQN vs SJN

10:40 hs SJN SCR





Sub 14 femenino – colchón 2

10:15 hs SJN vs SLU

11:30 hs SJN vs LRJ





Sub 14 masculino – colchón 1

09:15 hs CHU vs SJN

09:40 hs NQN vs SJN

10:40 hs SJN vs SCR





Sub 14 masculino – colchón 2

10:15 hs SJN vs SLU

11:30 hs SJN vs LRJ





► Tenis de Mesa

10:00 – Sub 14 Fem y Masc – en CEF 1 - Boulevard Marítimo 2280





► Tenis de Mesa Adaptado

Sub 18 Mixto – Pol. Malvinas Argentinas en Juan B Justo 3500

10:20 – Matías Herrera - SEMIFINAL





► Vóley sentado en Pol. Colinas – Einstein 1502

9:00 - SJ vs COR - CUARTOS





► Vóley:

09:15 - Masculino Sub 15 - San Juan vs Tucumán en Cedetalvo – Canosa 260 CUARTOS

09:15 - Masculino Sub 17 - San Juan vs Córdoba en Talleres – Magallanes 3878

11:45 - Vóley Femenino Sub 17 - San Juan vs Neuquén en Cedetalvo – Canosa 260

14:45 - Femenino Sub 15 - San Juan vs Chaco en Club Mar del Plata – Rivadavia 3358





► Vóley de playa:

11:00 – Sub 14 - Femenino - San Juan vs Entre Ríos

11:00 – Sub 14 - Masculino - San Juan vs Neuquén





► Windsurf – Club Náutico Mar del Plata – Espigón C

10:30 hs – Sub 16 masculino – 3 regatas con Isidoro sabatino