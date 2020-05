Mourinho quiere jugar los partidos que faltan para terminar la Premier League

El técnico del Tottenham, José Mourinho, expresó que si se pueden disputar "los nueve partidos que restan de esta temporada" de la Primer League inglesa "será bueno para todos".

"Si jugamos los nueve partidos que restan de esta temporada, será bueno para todos. Será bueno para el fútbol, para la Premier League, como luz al final del túnel", dijo "Mou".

Asimismo, el entrenador de 57 años se refirió a la posible reanudación de la Liga inglesa de fútbol sin presencia de publico en las tribunas.

"Me gusta pensar que el fútbol nunca se juega a puerta cerrada. Hay cámaras y eso significa que millones y millones de personas lo están viendo, así que si un día entramos en este estadio vacío, no lo estará, no del todo", sostuvo.

"Echo de menos el fútbol, pero prefiero decir que echo de menos nuestro mundo, como creo que todos hacemos", siguió en declaraciones a "Sky News Sports".

"El fútbol es sólo parte de mi mundo. Tenemos que ser pacientes, esta es una batalla en la que todos debemos pelear", reflexionó el técnico de último paso por el Manchester United.

El DT bicampeón de la Champions League con Porto (2004) e Inter (2010), por último dio a conocer su deseo de conseguir su cuarto título en la Premier League tras los tres que obtuvo con Chelsea en 2005, 2006 y 2015.

"Prefiero pensar que voy a tener un cuarto trofeo de la Premier. Tengo tres, prefiero pensar que tendré cuatro", cerró Mourinho.