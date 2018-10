¿Misterio develado? Apareció un audio de Pagani confesando su amor por un club

Al periodista en varias oportunidades, en el fervor de la discusión futbolera, le han achacado una supuesta simpatía por Boca Juniors. Sin embargo, Horacio siempre subrayó que sólo es "hincha de la Selección" y que los años aplacaron su fanatismo. En las últimas horas se viralizó el audio de un discurso de Pagani en el que, con ironía, le abre la puerta a su pasión.

"Yo no soy lamentablemente hincha de Boca. Soy neutral, hincha de la Selección. No saben cómo me gustaría ser de Boca cuando veo esa tribuna enfervorizada, ese estadio que tiembla como este barco", prologó, despertando algunas risas del auditorio.

"La vida no me lo permitió; como soy periodista, no puedo ser hincha de Boca, aunque aquí en Estados Unidos, fuera de los límites de Argentina, puedo decir: ¡Arriba Boca, carajo!", concluyó, con un grito bien sazonado.

