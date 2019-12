¿Misión imposible? River le ofrecerá un contrato top a Nacho Fernández para que se quede

River Plate prepara una oferta de cuatro años de contrato y una de las primas más altas del plantel al mediocampista ofensivo Ignacio "Nacho" Fernández, con la intención de que no se marche del club en el mercado de pases de verano, luego de la salida de otro jugador hacia Europa, el tucumano Exequiel Palacios.





En ese contexto, "Nacho" Fernández, uno de los mejores jugadores de River y goleador del equipo en el año con 12 conquistas, es pretendido por Inter de Porto Alegre y también por clubes de México, que estarían dispuestos a ofrecer unos 10 millones de dólares, según reveló a Télam una fuente de la entidad de Núñez.





En el caso de Fernández, quien cumplirá 30 años en enero próximo, sus interesados están más vinculados a Brasil, México o la MLS, habida cuenta de que tiene poco poder de reventa, distinto al tucumano Palacios, quien a los 21 años emigró al Bayern Leverkusen alemán.





El contrato de Fernández, surgido de Gimnasia y Esgrima La Plata, expira en junio del 2021 y la comisión directiva de River desea cumplir con el pedido del DT Marcelo Gallardo, quien le puso precio a su salida al decir que tienen que pagar 15 millones de dólares que es lo que marca su cláusula de rescisión.





En tanto, desde el entorno de "Nacho" consideran que esa cifra es improbable que se pague porque solo podría hacerlo un club europeo y el hecho de no poseer pasaporte comunitario para jugar en "el Viejo Continente" sería un impedimento.





Más allá del pedido de Gallardo, el propio jugador declaró hace un par de días que "aún no pudo hacer la diferencia" económica.





De manera que el fútbol brasileño parece ser el mercado más potable para "Nacho", en especial por la llegada de Eduardo "Chacho" Coudet al Inter de Porto Alegre, que ya inició sondeos por el jugador.





Enterados de la situación, en el cuerpo técnico de River aseguran que van a hacer lo imposible para convencerlo e incluso le pidieron a la dirigencia que hagan el esfuerzo de ofrecerle un contrato que al menos se acerque a lo que están ofreciendo en Brasil, sin embargo la situación del dólar en la Argentina es una complicación para los que desean quedarse.





En otro orden de cosas, Gallardo consiguió que el sub 23 de Uruguay no se lleve a Nicolás de la Cruz en el mes de enero para el preolímpico de modo que lo tendrá para la pretemporada que se realizará entre el 4 y el 11 de enero y no lo perdería para los primeros partidos del semestre de la Superliga.





River volverá a los entrenamientos el 2 de enero y aún resta confirmar el lugar de la pretemporada que puede ser San Martín de los Andes, el complejo Solanas en Punta del Este, Uruguay, donde jugará un amistoso el 11 de enero ante Nacional, o bien el predio de Ezeiza con una concentración en algún hotel de la zona.