Mirá lo que dijeron los protagonistas tras el triunfo de Argentina

En tanto, el DT Lionel Scaloni manifestó en rueda de prensa: "Estamos satisfechos porque pasamos a la siguiente ronda y el equipo por momentos jugó bien". Y remarcó que: "Lógicamente que tenemos cosas que mejorar pero estamos satisfechos".







En cuánto al rival en cuartos de final dijo, "Venezuela es un equipo muy interesante que viene trabajando hace mucho tiempo".

El atacante Lautaro Martínez, autor del primer gol de Argentina en el triunfo 2 a 0 ante Qatar por la Copa América de Brasil, aseguró que "había que ganar y lo hicimos, conseguimos el resultado que nos permite pasar a la próxima fase"."Estoy muy contento, conseguimos el resultado, teníamos que ganar y lo hicimos, la idea estaba clara, salimos a presionar y logramos el gol de entrada. Trabajamos con tranquilidad", afirmó Lautaro Martínez al término del cotejo en el Arena do Gremio de Porto Alegre.El delantero de Inter de Italia añadió que "en los primeros minutos jugamos bien, pero no pudimos mantener el ritmo. Ellos también juegan bien y buscan controlar la pelota, pero pudimos neutralizarlos y estamos muy felices por el triunfo"."Hay que correr todos parejos y lo hicimos para lograr el objetivo. Estamos felices por la clasificación", prosiguió Martínez, quien abrió el marcador a los 3 minutos del primer tiempo.Por último, el ex jugador de Racing Club se refirió a Venezuela, el adversario en los cuartos de final el viernes venidero en el estadio Maracaná de Río de Janeiro: "es un rival duro, lo enfrentamos hace poco y juegan bien, habrá que contrarrestar lo que ellos hacen".A su tiempo, el mediocampista Rodrigo De Paul señaló: "estamos aliviados, porque pudimos pasar a la siguiente ronda. No sentíamos presión, en el fútbol no existe la presión sino la responsabilidad de tener que ganar y los hicimos. Estuvimos a la altura de la circunstancias"."El primer gol nos tranquilizó. Salió como lo teníamos planeado ya que sabíamos que teníamos que presionar bien arriba", prosiguió el volante del Udinese de Italia.Para concluir, el ex Racing Club comentó que "a Qatar le gusta generar y tener la pelota, pero lo neutralizamos. Ahora, a festejar y desde mañana a pensar en Venezuela".