Mirá la entrevista completa: Messi se abrió y reveló que se quiso ir del Barcelona

El romance entre el Barcelona y Lionel Messi podría haber llegado a su fin en 2014, según reconoció el propio futbolista en una entrevista.





En aquel año, la Pulga tuvo un problema con la Hacienda española y aseguró que "me sentí maltratado". "En 2013 y 2014 fue una época en que mi familia y yo lo pasamos muy mal. Fui el primero, y por eso fue tan duro. Demostraron que, yendo a por todo conmigo, iban a por todos los futbolistas y deportistas, y así fue", comenzó explicando el argentino.





El crack del conjunto catalán agregó que "cuando tuve todo ese lío, sinceramente tuve en la cabeza largarme. No por querer dejar el Barça, sino porque quería irme de España, me sentía muy maltratado y no quería estar más acá. Creo que tuve la puerta abierta de muchos clubes, pero nunca hubo una oferta oficial, porque todos sabían mis ganas de seguir en Barcelona".





Tras estas fuertes declaraciones, y en diálogo con RAC1, Messi se refirió a su continuidad en el club y contó que "si me quieren, obviamente estaré encantado de quedarme. Vuelvo a repetir: mi idea es siempre quedarme aquí, siempre ha sido así y ahora sigue siendo de la misma manera. No ha cambiado nada. Hoy por hoy, cada vez está mas claro que mi idea y la de mi familia es terminar acá. Primero, por cómo estoy en el club y lo que siento por él. Y segundo, por lo familiar, lo bien que estamos en esta ciudad". Y admitió que jugar en Newell´s es "un sueño" que no crea que pueda darse ya que "a veces hay que pensar más en la familia que en lo que uno quiere y, hoy por hoy, la familia es lo más importante".





Por último, habló de su retiro y a sus 32 años soltó que "me voy midiendo cada año. Ya entramos en una edad donde empieza a costar, es lo normal y lo lógico. Pero no voy a decir que jugaré hasta los 35 o los 36 y que luego resulte que no me pueda mover. No quiero estar de esa manera. Quiero estar bien, compitiendo".





Embed







Fuente: TNT Sports