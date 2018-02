Milinkovic, a seis meses de la muerte de su hijo: "Estoy vacío por dentro"

El 31 de julio de 2017, la vida le cambió para siempre a Marcos Milinkovic. A la distancia recibió la peor noticia: Luka, uno de sus hijos, había muerto de una hemorragia cerebral mientras disfrutaba del mar de la costa de Croacia. El chico de 13 años estaba de vacaciones con su madre y su hermana.

A seis meses de esa tragedia, Milinkovic dio su primera entrevista, en la que afirmó que se siente "vacío por dentro". Fue en el programa "Voy a Verte", que Alejo Rivera conduce en el sitio Verte TV.

"Me pasan un montón de alegrías y tristezas durante el día y el sentimiento que yo tengo no es el mismo de antes. No las siento, estoy vacío por dentro, no me puedo recuperar. Yo sé que lo voy a encontrar", expresó el emblema del vóleibol argentino.

"Lo más triste de todo es que la gran mayoría te dice lo mismo. El sentido de muchas cosas deja de ser el mismo y es un poco lo que me está pasando a mí", analizó Milinkovic.

​El nene de 13 años había empezado a entrenarse en el equipo infantil serbio de Vosa, una sección del Vojvodina de Novi Sad y según los entrenadores tenía un futuro prometedor en el vóley.

El día de la tragedia, Luka se había ido con unos amigos a navegar en kayak, según reveló su madre y aclaró que "el mar en esa zona es sereno". Tras encontrar un grupo de vecinos y turistas el cuerpo de Luka, los médicos del servicio de urgencia local intentaron en vano reanimarlo.

Marcos Milinkovic, ex capitán de la selección argentina de vóley, se encontraba en la Argentina debido a su trabajo como entrenador del equipo de Untref Vóley de la Liga local, y al recibir la noticia viajó de manera inmediata rumbo a Croacia.

De una extensa y brillante carrera, Milinkovic fue uno de los mejores atacantes del mundo. Y en el 2000 fue nombrado por la Federación Internacional de Vóley como uno de los 25 mejores jugadores del siglo XX.