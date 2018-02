Milinkovic tras la muerte de su hijo: "Estoy vacío por dentro, no me puedo recuperar"

Embed

El ex voleibolista del seleccionado argentino y actual DT de UnTref, Marcos Milinkovic, contó que se siente "vacío" desde la, ocurrida hace siete meses por una hemorragia cerebral mientras navegaba con un kayak en las costas de la Isla de Brac, Croacia, donde estaba de vacaciones con su madre."Me pasan un montón de alegrías y tristezas durante el día y el sentimiento que yo tengo no es el mismo de antes. No las siento,, no me puedo recuperar. Yo sé que lo voy a encontrar", explicó uno de los emblemas de este deporte en el país."Lo más triste de todo es que la gran mayoría te dice lo mismo. El sentido de muchas cosas deja de ser el mismo y es un poco lo que me está pasando a mí", apuntó durante una nota con el programa 'Voy a Verte'.Aunque en principio se creyó que Luka Milinkovic había fallecido ahogado, la causa de su muerte -según determinó la autopsia- fue una hemorragia cerebral que sufrió mientras navegaba en un kayak por las costas de la isla de Brac, lo que lo hizo caer al agua.Marcos Milinkovic, de 46 años, quedó enmarcado entre los mejores 25 voleibolistas del siglo pasado según la Federación Internacional de Voleibol (FIVA), y el pasado jueves se consagró campeón como entrenador de UnTref, al conseguir la Copa Desafío de Argentina.