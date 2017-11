Miadosqui: "Salas no quiso renovar el contrato y ser cedido a préstamo"

Jorge Miadosqui, presidente de San Martín, habló de la situación que atraviesa Lucas Salas en el club. El jugador había declarado en sanjuan8.com que fue bajado a entrenar con la Reserva sin recibir ningún tipo de explicaciones y que buscó que le rescindieran el contrato para terminar con este pésimo momento.

El presidente del Verdinegro contó que le ofrecieron renovar el contrato y cederlo a préstamo para que juegue en otro equipo. "El no aceptó eso y aceptó quedarse en el club. El club le está pagando todo lo que corresponde y lo seguirá haciendo hasta junio del año que viene cuando quede libre, agregó Miadosqui".

Miadosqui se mostró firme con la postura de San Martín al afirmar: "El no quiso solucionar su problema. Acá el problema es Lucas Salas y no San Martín. Es un tema definido por él, no por nosotros".

El presidente también aclaró la situación de Salas con el plantel de Reserva: "Puede jugar si el entrenador lo desea, pero evidentemente no están dadas las condiciones para que así sea porque yo no lo veo jugar".

¿La situación de Lucas Salas es un tema cerrado? "Se lo cerró él, no lo cerramos nosotros", sentenció el máximo directivo del Verdinegro.

Lucas Salas, que lleva un año y medio sin jugar en Primera, parece tener un final anunciado en San Martín. El jugador que surgió de las inferiores tiene contrato hasta el 30 de junio del 2018 y todo indica que ese será su último día en Concepción. En el camino aún quedan siete meses y será casi imposible volverlo a ver en una cancha con la camiseta del Verdinegro.