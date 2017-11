Miadosqui: "Espero que tengamos un poco de suerte y nos toque el Grupo B"

El mundo espera con ansias que comiencen a salir esas famosas bolas de los copones para conocer el diagrama definitivo del Mundial 2018. Moscú será el epicentro del sorteo durante el mediodía argentino y habrá presencia sanjuanina para vivir bien de cerca el primer paso rumbo a la Copa del Mundo. Entre los locales estará Jorge Miadosqui, secretario de Selecciones Nacionales, que será parte de la comitiva que encabeza el presidente de la AFA, y también el coterráneo, Claudio Chiqui Tapia.





Miadosqui dialogó con sanjuan8 antes del resultado final de fixture de Rusia 2018. "Estamos esperando sorteo y ver la zona que nos va a tocar para terminar de armar la logística del Mundial", contó el directivo. Ese no será un tema menor teniendo en cuenta las grandes distancias que habrá que realizar entre sede y sede en el país más grande de Europa.





La directiva de AFA se movió con celeridad y confirmó hace algunas semanas que el Bronnitsy Training Centre será el búnker argentino durante la Copa. El predio está en la ciudad de Bronnitsy que se ubica a sólo 55km de Moscú. El presidente de San Martín destacó un detalle no menor del predio elegido: "Está a sólo 20 minutos del aeropuerto y desde allí volará hasta cualquiera de las ciudades que aparezcan en el camino".





El sanjuanino no dudó en elegir una zona preferida ante la consulta de sanjuan8: "Hay que tener un poco de suerte y que nos toque el grupo B fundamentalmente por las distancias a recorrer, pero vamos a esperar porque para ganar un mundial hay que ganarle a todos. Lo primordial es que la zona no tenga sedes muy lejanas y eso nos beneficiaría mucho", expresó Miadosqui.





Su elección no es casual. El secretario de Selecciones tiene bien estudiado el fixture y si Argentina aparece en el grupo B sólo debería viajar 1600km hasta Sochi y 644 hasta Saransk. Dos distancias cortas y con el agregado de que el partido restante lo disputará en Moscú.





El sorteo también será clave para terminar de definir los amistosos de la fecha FIFA de marzo próximo. Uno de los elegidos era Italia, pero su ausencia en la Copa del Mundo hizo que se revea la situación al considerarse que no es el momento más apropiado para disputar ese partido. "Seguramente se postergará para jugarlo más adelante", confió Miadosqui.





El dirigente también dio detalles de cómo vive este momento privilegiado junto al seleccionado que llegará como uno de los candidatos a la máxima cita del fútbol. "Disfruto a todo lo que me pasa, siento que es un premio por todos los años que llevo en la dirigencia. Son momentos especiales y seguramente mucho quisieran estar en este lugar. Es inigualable y lo voy a disfrutar todo el tiempo que me toque porque sé que esto no es permanente. Seguramente, hasta el Mundial voy a estar y será un placer", dijo el sanjuanino.





Su función en Rusia la comenzó a ejercer desde hace tiempo con la elección del búnker y la completará en los próximos días con los últimos detalles de la primera fase. En el camino diagramará el plan de viaje ante cada posible destino que dependerá de la ubicación en la tabla. El final buscará que sea en Moscú en ese famoso partido 64 que definirá al campeón y en el que Argentina buscará tomarse revancha de lo sucedido en el 2014. Miadosqui ya pudo darse el gusto con el seleccionado de futsal y sueña con poder repetirlo con la Selección mayor.