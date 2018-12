Messi y Anto piensan agrandar la familia: "Nos gustaría tener una niña"

Lionel Messi habló de la posibilidad de volver a ser padre y de su familia, en una entrevista concedida al diario Marca de España: "Ciro recién está comenzando a ponerse de pie. A Antonela (Roccuzzo) y a mí nos gustaría tener una niña. Veremos más adelante, todavía es pronto".





"Una vez que tuve mis hijos, la prioridad siempre fue la familia. Es lo más importante, lo verdaderamente importante.





Obviamente amo el fútbol, me encanta y vivo para él, pero la familia está por encima de todo", culminó.





Messi aseguró, por otro lado, que le "gustaría volver a trabajar" con Pep Guardiola aunque reconoció que "es difícil" que suceda mientras que indicó que su rivalidad con Cristiano Ronaldo "fue muy sana".





"Aunque es difícil, me gustaría volver a trabajar con Guardiola. Es uno de los mejores entrenadores del mundo y por eso me gustaría, pero lo veo complicado", manifestó el jugador del Barcelona.





Messi, entre varios temas, comentó: "La rivalidad con Cristiano fue muy sana y estuvo bien para el espectador. Esa época que vivimos juntos estando en la misma Liga e intentando ganar cada uno con su equipo fue muy linda. Cristiano fue un gran jugador para la Liga y el Madrid y esos duelos eran muy bonitos".





Al ser consultado acerca de cuál es su sueño imposible, el astro argentino respondió: "Nada es imposible. Intentaremos luchar para dar el máximo y conseguir todo lo que nos propongamos. Con esa idea, trabajo y esfuerzo, nada es imposible".





Luego habló en relación a haber sido el quinto en la clasificación del Balón de Oro, dijo: "No le doy importancia aunque es un premio muy relevante. Yo sabía que esta temporada no tenía la posibilidad de ganarlo. Escuchaba los nombres que se barajaban y sabía que no iba a estar ahí. A partir de aquí, no me puse a esperar si era tercero, cuarto o quinto. En este sentido no me sorprendió porque no me esperaba nada".





En tanto, con respecto a haber ganado la quinta Bota de Oro, expresó: "Es un lindo premio por el reconocimiento que significa para todos. Es un premio para el grupo y estoy feliz de poder ganarla de nuevo".





Además indicó: "Estaría bien ganar la Champions. Como dijimos al principio de temporada, la Champions siempre es especial por lo que significa y nos gustaría ganarla otra vez. Tenemos esa ilusión".





Messi también dio su opinión acerca del VAR: "Al principio era reacio, la verdad es que no lo veía, pero hoy en día creo que fue algo muy bueno para la Liga y el fútbol. Ha tenido una aceptación espectacular, tanto para los aficionados como para los jugadores".