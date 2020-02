Messi quiere compañía: "Sería una bomba juntar a Lautaro con Suárez"

El astro rosarino Lionel Messi, capitán del seleccionado de la Argentina, admitió hoy que "sería una bomba juntar a Lautaro Martínez con Luis Suárez" en el Barcelona, en un expreso deseo de contar con su compatriota, actual jugador del Inter, en el club catalán.

"Sería una bomba juntar a Lautaro con Luis Suárez en el Barcelona. Lautaro es un jugador espectacular", comentó Messi en una entrevista exclusiva que concedió al diario catalán Mundo Deportivo.

El rosarino, de 32 años, siempre elogió al delantero surgido de Racing Club y ahora directamente no oculta su deseo de tenerlo en el Barcelona.

"Lautaro tiene unas condiciones impresionantes, se veía que iba a ser un gran jugador, ahora explotó y lo está mostrando. Es muy fuerte, tiene un uno contra uno muy bueno, mucho gol y es un jugador con mucha calidad. Es completo. Ojalá pudiera venir y juntarlo con Luis Suárez en la delantera", remarcó Messi.

En otro orden, el argentino reiteró que desea continuar su carrera en el Barcelona, peso a los rumores instalados durante la última semana respecto de una posible salida.

"No se me ocurre irme del Barcelona. Si el club quiere no hay problemas en seguir, acá quiero ganar la Champions y seguir ganando Ligas con este club que es mi casa", afirmó el rosarino.