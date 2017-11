Messi sin pelos en la lengua: dejó atrás el silencio para hablar de todo y de todos

"Es mentira que manejo a la Selección. Jamás puse ni saqué a nadie de la Selección, porque no es mi forma de ser. Estoy acá para sumar y para tratar de ganar", aseveró el jugador del Barcelona de España.



En diálogo con Sportia, programa que se emite por TyC Sports, Messi expresó además: "Es una falta de respeto decir que juegan mis amigos en la Selección y es una falta de respeto hacia ellos que son figura en sus clubes. Acá adentro soy uno más".



Al ser consultado acerca de los últimos encuentros por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018 dijo: "Imaginaba que a Venezuela y a Perú de local les íbamos a ganar.

Pensé que ya íbamos a tener la clasificación antes de ir a Ecuador".



En tanto, al hablar de estadio de Boca, lugar donde se disputó el partido ante el conjunto venezolano, manifestó: "Fue una experiencia hermosa en lo personal. Fue una linda noche más allá del resultado, que no acompañó".



Más tarde, Messi indicó que cuando la Selección argentina comenzó perdiendo el partido ante Ecuador en Quito se le "cruzaron muchas cosas por la cabeza", tras lo cual dijo que después de ese encuentro tuvo un buen regreso a España.



"Cuando empezamos perdiendo con Ecuador se me cruzaron muchas cosas por la cabeza, después pudimos darlo vuelta y lograr la clasificación", expresó, tras lo cual dijo: "En el viaje de vuelta a España hablábamos cuánto hacia que no teníamos un viaje tan lindo después de haber clasificado porque siempre volvíamos haciendo cuentas".



"No podíamos quedar afuera del Mundial"



Messi aseguró además que la Selección argentina no podía "quedar afuera del Mundial" y señaló que el plantel sufrió para poder lograrlo.



"No podíamos quedar afuera del mundial y lo sufrimos, pero ya pasó, ya estamos acá y ya empezamos a prepararnos para el Mundial", reveló el futbolista del Barcelona de España desde Rusia.



El futbolista del Barcelona de España manifestó también: "Todo pasa muy rápido y no te da tiempo ni a disfrutar. Viene todo tan seguido que termina una cosa y ya estás pensando en lo siguiente".



"Sampaoli tiene muy en claro lo que quiere de sus equipos"



El capitán de la Selección argentina también habló del entrenador Jorge Sampaoli, de quien señaló que "es una persona muy inteligente que tiene muy en claro lo que quiere" a la vez que remarcó que él "no" maneja al elenco nacional.



"Sampaoli es una persona muy inteligente que tiene muy en claro lo que quiere de sus equipos. La manera de vivir en lo que hace se veía en otros equipos, era lo que imaginaba y me esperaba de él lo que estoy viendo ahora desde adentro", expresó.



Además dijo que prefiere "evitar a España en el grupo" del Mundial de Rusia 2018 a la vez que comentó que "España, Brasil, Alemania y Francia son los candidatos a ganar el Mundial" el próximo año en Rusia.



Luego Messi manifestó: "Nos dolió a todos lo que se dijo en este tiempo. Nos duele todo lo que se dijo sobre el Pipa (Gonzalo Higuaín) porque con él jugamos tres finales y creo que merecimos ganarlas. No se nos dio. El Pipa tuvo las situaciones que tuvo, se la agarraron con él".



"Hubo muchos golpes duros contra este grupo", señaló, tras lo cual declaró: "Yo hablo con todos los jugadores, tenemos una gran relación. Jugamos y defendemos la camiseta de la Selección desde hace mucho tiempo".

Lionel Messi aseguró este miércoles que "jamás" puso ni sacó "a nadie" de la Selección argentina, a la vez que remarcó que "es mentira" que maneja al elenco nacional, al tiempo que prometió ir caminando desde Rosario (Santa Fe) hasta San Nicolás (Buenos Aires) si la Argentina sale campeona en Rusia 2018.En ese sentido, Messi destacó que es "uno más" dentro del equipo y que está "para sumar y tratar de ganar".