Messi no fue a recibir la medalla por el tercer puesto: "No voy a ser parte de esta corrupción"

"No está caliente, está medio extraño. Por lo que pasó con Brasil, porque lo expulsaron hoy. Obviamente él se siente, no digo caliente, sino extraño por todo lo que está pasando. Se maquina sobre lo que pasó, por lo que dijo. Y hoy le sacan la roja por eso. Todavía no pude charlar con él. Pero estaba tranquilo. Vamos a tratar de que se componga, que esté bien", aseguró Sergio Agüero tras el partido.





Mirá lo que dijo Messi:

Embed Messi: "Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción y de esta falta de respeto que se nos hizo durante toda esta Copa". pic.twitter.com/BjHEN17iMu — TyC Sports (@TyCSports) 6 de julio de 2019