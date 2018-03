Messi: "Me imagino levantando la Copa del Mundo"

Lionel Messi aseguró que sueña con levantar la Copa del Mundo el próximo 15 de julio con la Selección Argentina y confirmó que el grupo cree que si no ganan el Mundial deberán dejar la Albiceleste.





Sobre esta posibilidad de un alejamiento definitivo del combinado nacional, Leo fue concreto: "Es un poco lo que sentimos toda esta camada que viene jugando hace un tiempo. La gente nos hizo sentir que parece que haber llegado a tres finales no sirve de nada. Dependemos de los resultados. Se dijeron muchísimas cosas y pensamos que si no somos campeones van a ser muchas más. Si no somos campeones no va a quedar otra".





Ante la repregunta del periodista de La Cornisa, Luis Majul, el 10 reflexionó: "Sí, irnos sería darle la razón. Dejar la Selección es lo que se va a pedir".





"Ser campeón del mundo es lo que me imaginé siempre. Poder estar en esa final y poder ganarla es un sueño de siempre. Cada vez que llega un Mundial se hace más fuerte. Por eso también el llanto de 2014. Sabemos de la dificultad y estuvimos muy cerca. Estuvimos a tan poquito de cumplir el sueño... Es lo que queremos los jugadores y todo el país", lanzó Leo.





Para cerrar, Messi le habló a los fanáticos argentinos: "Ojalá sea un gran Mundial para nosotros. Mi deseo es el de todos ustedes: Que podamos vivir algo similar a lo de 2014. Que el resultado sea parecido, pero levantando el sueño de todos, que es la Copa"