Messi manda en el ranking de los mejores jugadores de los últimos 25 años

Leo encabeza el escalafón que publicó la revista Four Four Two y no es el único argentino en la nómina. Batistuta también se ganó un lugar entre las estrellas.

El futbolista del Barcelona de España Lionel Messi se encuentra en el primer lugar del ranking de los mejores jugadores de los últimos 25 años que realizó una prestigiosa revista británica y en el puesto diecisiete quedó el ex delantero Gabriel Batistuta.

El mencionado ranking fue realizado por la revista Four Four Two y además de Messi en el Top Ten se encuentran: Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, Thierry Henry, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Paolo Maldini y Roberto Baggio.

El resto de los elegidos, desde el puesto 11 hasta el 25 fueron: Rivaldo, Fabio Cannavaro, Ryan Giggs, Kaká, Wayne Rooney, Luis Figo, Eric Cantona, Luka Modric, Sergio Busquets, Raúl González, Paul Scholes, Romario, Sergio Ramos y Gianluigi Buffon, el único arquero de la lista.

La explicación de los elegidos por 'FourFourtwo':

1. Leo Messi

"¿Qué más hay que decir? El mejor jugador de los 25 años de 'FourFourTwo' también tiene tan buena reputación como cualquier otro en la corona de todos los tiempos, ya que ha combinado el brillo con la consistencia en un grado que rara vez hemos visto antes. Messi ha marcado 603 goles en 687 partidos para el Barcelona, ​​pero esas estadísticas siempre se perciben un poco reductoras cuando se trata de resumir su influencia. No sólo es un anotador de goles, no sólo un creador de oportunidades y no sólo un pasador y regateador de clase mundial, Messi es todo lo anterior y más. Simplemente, el mejor".

2. Cristiano Ronaldo

"Los observadores opinaron que la carrera de Cristiano Ronaldo está a punto de terminar. En cambio, el internacional de Portugal sigue confundiendo las expectativas, y sigue siendo uno de los mejores del mundo a la edad avanzada de 34 años".

3. Zinedine Zidane

"Un elegante centrocampista ofensivo que podía crear y convertirse”.

4. Ronaldo Nazario.

"Pelé es probablemente el único hombre que con razón puede afirmar haber tenido un impacto tan grande en el juego a una edad tan joven. Ronaldo hizo en Barcelona 47 goles en 49 partidos. Nunca fue el mismo después de sufrir una serie de lesiones".

5. Ronaldinho

"Culpó al chucho. 'Cuando era niño, perfeccioné mi dribbling con mi perro', dijo en 2012. Ese perro callejero ayudó a crear posiblemente el jugador más técnico en la historia del fútbol en Brasil. ¡Brasil! Es el cliché brasileño: jugar con una gran sonrisa".

6. Thierry Henry

"El mejor jugador del Arsenal de todos los tiempos y el mejor jugador en la historia de la Premier League. Hábil y carismático".

7. Xavi Hernández

"Pocos jugadores definen una era como Xavi, el corazón palpitante de los equipos de Barcelona y España que dominó el fútbol mundial. Un metrónomo que rara vez regalaba la pelota, Xavi fue el hombre que marcó el ritmo del juego hipnótico".

8. Andrés Iniesta

"Responsable del cambio radical más grande del deporte desde el inicio de 'FourFourTwo': Una doctrina de recibir-pasar-ofrecer-pasar que conquistó todo. Un pionero en la posesión, totalmente: Bolas largas perfectas, pases cortos guiados por láser, dirbbling agresivo y siempre tácticamente inteligente".

9. Paolo Maldini

"Clase mundial. Fenomenal tanto en el lateral izquierdo como en el centro y un apuesto italiano".

10. Roberto Baggio

"Uno de los centrocampistas de ataque más bendecidos técnicamente de la historia: Un gran maestro”.

11. Rivaldo

"El equilibrio de una bailarina con el instinto de un asesino. El mejor salvo para Van Gaal".

12. Fabio Cannavaro

"Un defensa capaz de ganar el Balón de Oro a los monstruos".

13. Ryan Giggs

"Su récord de partidos con el United seguramente nunca se romperá".

14. Kaká

"Un creador de juego de Rolls Royce".

15. Wayne Rooney

"¿Estuvo a la altura de la promesa? ¿Eso importa? Definitivamente no".

16. Luis Figo

"Hizo una transferencia sensacional".

17. Gabriel Batistuta

"Chutaba como un rayo al ángulo imposible".

18. Eric Cantona

"Ningún jugador ha tenido más efecto transformador que él en la Premier".

19. Luka Modric

"Durante un tiempo, no hubo nadie mejor para dictar el juego".

20. Sergio Busquets

"Gravemente subestimado, ahora es raro encontrar a alguien que no aprecie su talento".

21. Raúl González

"El primer jugador en marcar 50 goles en la Champions".

22. Paul Scholes

"Fantástico en todos los roles".

23. Romario

"Simplemente, uno de los delanteros con más talento para esto".

24. Sergio Ramos

"Un hombre para la gran ocasión. Marcó numerosos goles vitales para Madrid".

25. Gianluigi Buffon

"Posiblemente el mejor portero de todos los tiempos, es definitivamente el mejor FourFourTwo que ha visto en el último cuarto de siglo".