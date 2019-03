Messi estrenará un nuevo look en el Barcelona-Betis

El futbolista de 31 años tuvo diversos cambios estéticos a lo largo de su carrera, siendo el más resonante el que se realizó en julio del 2016, mes en el que se tiñó por completo de rubio tras perder ante Chile la final de la Copa América Centenario.





"Metí un cambio para empezar de cero. Venía de mucho lío y de cosas que me habían pasado, y me dije hay que romper esto", detalló en aquel entonces. "Fue lo que sentí en ese momento. Se me cayó todo. Fue una desilusión muy grande", apuntó el máximo goleador de la historia de Argentina acerca de aquel rubio platinado que le duró hasta diciembre.





Con este nuevo look, el delantero argentino intentará mantener los resultados que lo acompañan, siendo el máximo goleador de la liga e igualando al polaco Robert Lewandowski, al frente de la clasificación de máximos goleadores de la Liga de Campeones con un total de ocho tantos, tras firmar un doblete ante el Lyon.