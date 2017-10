Messi, Cristiano y Neymar van por el premio The Best al mejor del año

Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el brasileño Neymar, serán los grandes protagonistas de 'The Best', la gala anual de la FIFA, fastuosa ceremonia que se celebrará desde las 15.30 (hora argentina) en el mundialmente famoso teatro London Palladium, de la capital británica, que contará con la presencia de Diego Armando Maradona.

Messi y Ronaldo, quienes se repartieron durante la última década cuanta distinción futbolística estuvo en juego, un vez más parten como los máximos favoritos a quedarse con la segunda edición del premio, con Neymar relegado a un segundo escalón.



El portugués, quien busca alcanzar una marca histórica, ganó la primera edición de ' The Best' y, por su gran protagonismo en los títulos conseguidos la pasada temporada con Real Madrid, saca una pequeña luz de ventaja en la consideración de los analistas de la votación, que se cerró a mediados de septiembre pasado. CR7 va por su séptima distinción como mejor futbolista de mundo, ya que ganó cuatro veces el Balón de Oro , un premio The Best y otro "FIFA World Player".El portugués tuvo una monstruosa actuación en la Liga de Campeones, donde el Madrid ganó la duodécima 'Orejona', en un año sin Mundial, Eurocopa o Copa América, marcando cinco goles al Bayern Münich en la llave de cuartos de final, un 'hat-trick' al Atlético de Madrid en semifinales y un doblete a la Juventus en la gran final.Además de la Champions, conquistó la Liga española siendo el máximo goleador del equipo 'merengue' y fue clave en la clasificación directa de Portugal al Mundial de Rusia 2018.Esta nueva temporada no arrancó de la mejor manera para el portugués, donde tuvo una larga sequía goleadora y debió afrontar una sanción de cinco partidos tras empujar a un árbitro en la final de la Supercopa de España ante Barcelona.Messi, el único futbolísta que logró cinco Balones de Oro de forma consecutiva, además de un FIFA World Player, tiene argumentos más que suficientes para pelear por el galardón.Cabe destacar que la 'Pulga' acaparó los premios entre 2010 y 2015, su mejor época con la camiseta del Barcelona y el seleccionado nacional, tiempo en el que la FIFA y France Football se unieron para entregar un único premio, de lo cual se desprende que de haber seguido la premiación por separado tendría más trofeos.El rosarino fue el máximo goleador de la Liga española con 37 goles en 34 partidos, permitiendo al Barcelona luchar por el título hasta el último partido, pero el único título que ganó fue la Copa del Rey y en la Liga de Campeones fue eliminado en cuartos de final por la Juventus.Messi fue el salvador de Argentina en la eliminatoria sudamericana, donde consiguió una agónico clasificación a Rusia, pero su espectacular 'hat-trick' ante Ecuador, para la victoria 3 a 1 en Quito, fue posterior al cierre de la votación.Por último aparece Neymar, que tiene como rivales a los dos astros mundiales que dominaron el fútbol en la última década y además son las máximas figuras de Barcelona y Real Madrid, dos de los clubes más grandes del planeta.El brasileño tuvo toda una temporada a la sombra de Messi, aunque tuvo momentos en los que logró brillar y ser determinante, pero sus ansias de sentirse reconocido lo llevaron a pasar al París Saint Germain, en el pase más caro de la historia (222 millones de euros).En la votación para la segunda edición de "The Best" participaron los entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales (un 50 por ciento de los votos totales), un panel de periodistas (25 por ciento) y aficionados registrados en la página web de la FIFA (25 por ciento).En la gala,, cuyos candidatos son el francés Zinedine Zidane, que guió a Real Madrid a ganar dos veces seguidas la Champions, y los italianos Antonio Conte, campeón de la Premier League con Chelsea, y Massimiliano Allegri, que llevó a la Juventus a un nuevo "Scudetto" y a la final de la Liga de Campeones.La FIFA entregará este año por primera vez un premio aly los tres aspirantes son el italiano Gianluigi Buffon (Juventus), el costarricense Keylor Navas (Real Madrid) y el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich).En, las nominadas a mejor jugadora son la venezolana Deyna Castellanos (Santa Clarita Blue Heat/Florida State Seminoles), la estadounidense Carli Lloyd (Houston Dash/Manchester City) y la holandesa Lieke Martens (Barcelona).Los tres nominados ason el danés Nils Nielsen (seleccionador de su país), el francés Gerard Precheur (Olympique de Lyon) y la holandesa Sarina Wiegman (seleccionadora nacional).